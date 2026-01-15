USA-Trump dévoile un projet pour remplacer l'assurance-maladie par des versements directs

Le président américain Donald Trump a dévoilé jeudi un projet destiné à remplacer les aides gouvernementales apportées aux assurances-maladie par des versements directs dans des comptes-santé des consommateurs, une idée que certains experts ont décrite comme préjudiciable aux Américains aux faibles revenus.

Aucun calendrier n'a été fourni par la Maison blanche pour la mise en oeuvre du projet. Il est toutefois peu probable que le Congrès, profondément divisé sur la question des remboursements de soins de santé, adopte rapidement une réforme majeure en la matière.

Un haut représentant de la Maison blanche a toutefois déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que l'administration Trump s'attendait à ce que le projet reçoive un soutien bipartite au Congrès.

Donald Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils réduisent les prix de leurs médicaments afin de s'aligner sur les coûts des traitements dans d'autres économies majeures. Il a signé des accords en ce sens avec 14 entreprises, qu'il entend inclure dans une nouvelle loi.

Son projet, détaillé dans un document de la Maison blanche, prévoit de remplacer les subventions fédérales apportées au régime d'assurance-maladie par des versements directs dans des comptes épargne-santé, cherchant à tourner la page de l'"Obamacare", le vaste plan de remboursements de soins de santé mis en place par l'ancien président démocrate Barack Obama dont les financements fédéraux prennent fin ce jeudi.

(Ahmed Aboulenein, avec la contribution de Patrick Jones, Katharine Jackson et Bhargav Acharya; version française Jean Terzian)