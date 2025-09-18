USA-Trump désigne le mouvement Antifa comme organisation terroriste

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il désignait le mouvement antifasciste Antifa comme organisation terroriste, une décision qui intervient à la suite de l'assassinat de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, au rôle important dans la réélection de Trump l'an dernier.

Via son réseau social Truth, il a également déclaré qu'il allait "vivement recommander" que ceux qui financent le mouvement Antifa soient visés par "des enquêtes rigoureuses".

(Costas Pitas; version française Jean Terzian)