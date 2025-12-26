 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nématode du pin: jusqu'à 4.000 euros de dédommagement de l'Etat par arbre contaminé et abattu
information fournie par AFP 26/12/2025 à 12:31

Un agent de la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) participe à des opérations d'échantillonnage d'arbres à la suite de la détection d'un nématode du pin, un ver microscopique et dangereux pour les conifères, qui bloque la circulation de la sève et provoque la mort rapide des arbres qu'il infeste, à Seignosse, dans le sud-ouest de la France, le 5 novembre 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Un agent de la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) participe à des opérations d'échantillonnage d'arbres à la suite de la détection d'un nématode du pin, un ver microscopique et dangereux pour les conifères, qui bloque la circulation de la sève et provoque la mort rapide des arbres qu'il infeste, à Seignosse, dans le sud-ouest de la France, le 5 novembre 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Le ministère de l'Agriculture a détaillé, vendredi au Journal officiel, les mesures de soutien financier qui seront apportées par l'Etat aux sylviculteurs pour éradiquer le nématode du pin, prévoyant notamment une indemnisation pouvant aller jusqu'à 4.000 euros par arbre contaminé et abattu.

Cette enveloppe financière à destination des propriétaires forestiers avait été annoncée le 23 décembre par la ministre de l'Agriculture, après que le ver ravageur, dont le nom scientifique est Bursaphelenchus xylophilus, a été détecté cet automne pour la première fois en France.

Selon l'arrêté publié vendredi au JO mais en date du 22 décembre, "les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité administrative (...) dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l'Etat".

Cette prise en charge est "limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français", précise l'article 1 de l'arrêté.

Parmi ces coûts directs figurent notamment l'abattage, le broyage, le transport et le traitement des arbres contaminés et identifiés, ainsi que les surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres de diamètre supérieur ou égal à 12,5 cm.

Dans le détail, le barème d'indemnisation prévoit par exemple 400 euros par arbre "contaminé ou identifié sans analyse officielle négative" pour les propriétaires forestiers en zone infestée de 20 arbres et plus d'espèces sensibles au nématode du pin.

Cette somme monte à 3.000 euros par arbre contaminé pour les détenteurs ou propriétaires de moins de 20 arbres, et jusqu'à 4.000 euros pour les arbres de parcs et jardins de grandes dimensions.

L'annonce du déblocage de fonds pour aider les sylviculteurs face à cette crise du nématode du pin avait été saluée dès mardi par les professionnels du secteur qui début décembre avaient réclamé au gouvernement des "procédures d'urgence" et des financements pour lancer le plan "d'éradication".

La profession a évalué à "plusieurs dizaines de millions d'euros" les pertes liées à cette crise.

Le nématode du pin est classé "organisme de quarantaine prioritaire" par la législation européenne, indique l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Il est considéré par les autorités comme "une menace sanitaire majeure" pour les forêts de résineux, selon la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine (Draaf).

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 12:54

    et bien vu...

    nianiania l Etat ne soutient pas

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nicolas Dufourcq (Bpifrance) : "Il faut stopper la boule de neige de la dette sociale !"
    Nicolas Dufourcq (Bpifrance) : "Il faut stopper la boule de neige de la dette sociale !"
    information fournie par Ecorama 26.12.2025 12:40 

    A l'occasion de la publication de son livre "La Dette sociale de la France" chez Odile Jacob, Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance était l'invité de l'émission Ecorama du 29 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets ... Lire la suite

  • Michelin restitue "volontairement" à l'Etat 4,3 millions d'euros d'un crédit d'impôt ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Michelin restitue "volontairement" 4,3 millions d'euros à l'Etat
    information fournie par AFP 26.12.2025 12:37 

    Michelin a versé à l'Etat 4,3 millions d'euros sous forme de "don", selon un arrêté paru vendredi au Journal officiel, qui correspond à une somme reçue par le fabricant de pneus au titre d'un crédit d'impôt pour une usine qu'il a ensuite fermée. "Est accepté le ... Lire la suite

  • Le logo de 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) sur un panneau d'affichage du site de construction de la bourse Tun Razak, à Kuala Lumpur devant les emblématiques tours jumelles de Malaisie. Photo prise le 8 juillet 2015. ( AFP / MANAN VATSYAYANA )
    1MDB : quand des fonds publics malaisiens financent le luxe et le cinéma
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.12.2025 12:35 

    Le détournement du fonds souverain malaisien a permis de financer yachts, œuvres d’art et films hollywoodiens, secouant la Malaisie et Goldman Sachs. 1MDB : des investissements publics aux soupçons de détournement 1Malaysia Development Berhad, ou 1MDB, était un ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin restitue "volontairement" 4,3 millions d'euros à l'Etat
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.12.2025 12:30 

    Michelin a versé à l'Etat 4,3 millions d'euros sous forme de "don", selon un arrêté paru vendredi au Journal officiel, qui correspond à une somme reçue par le fabricant de pneus au titre d'un crédit d'impôt pour une usine qu'il a ensuite fermée. "Est accepté le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank