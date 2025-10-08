USA-Trump appelle à emprisonner le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois

par Brendan O'Brien, Andy Sullivan et Susan Heavey

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi à emprisonner le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois, tous deux démocrates, alors que son administration se prépare à déployer la Garde nationale dans les rues de la troisième plus grande ville des États-Unis.

Le maire de Chicago Brandon Johnson et le gouverneur de l'Illinois JB Pritzker ne sont accusés d'aucun crime mais ils sont tous deux devenus d'éminents opposants à la politique de répression de l'immigration de Donald Trump et au déploiement de troupes de la Garde nationale dans des villes à tendance démocrate.

L'appel de Donald Trump à emprisonner les deux élus intervient alors qu'un autre rival politique de premier plan, l'ancien directeur du FBI James Comey, devait comparaître devant un tribunal pour répondre d'accusations de fausses déclarations et entrave à une enquête du Congrès, qui ont été largement critiquées.

Depuis son entrée en politique en 2015, Donald Trump a souvent appelé à l'emprisonnement de ses opposants, mais James Comey est le premier à faire l'objet de poursuites.

Sur son réseau social, Donald Trump a accusé Brandon Johnson et JB Pritzker de ne pas avoir protégé les agents d'immigration qui ont opéré à Chicago.

"Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de l'immigration ! Le gouverneur Pritzker aussi !", a écrit Donald Trump, faisant référence au personnel des services d'immigration et des douanes des États-Unis.

Lundi, Brandon Johnson a signé un décret créant une "zone libre d'ICE" qui interdit aux agents fédéraux de l'immigration d'utiliser les propriétés de la ville dans le cadre de leurs opérations.

Brandon Johnson et JB Pritzker n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

ENVOI DE TROUPES À CHICAGO ET PORTLAND

Des centaines de soldats de la Garde nationale du Texas se sont rassemblés dans une installation de l'armée à l'extérieur de Chicago, malgré les objections de Pritzker, de Johnson et d'autres dirigeants démocrates de l'État.

Donald Trump a menacé de déployer des troupes dans un plus grand nombre de villes américaines, dont il a déclaré la semaine dernière qu'elles pourraient servir de "terrains d'entraînement" pour les forces armées.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié mercredi, la plupart des Américains s'opposent au déploiement de troupes sans menace extérieure.

Donald Trump a ordonné l'envoi de troupes de la Garde à Chicago et à Portland, dans l'Oregon, à la suite de ses déploiements précédents à Los Angeles et à Washington.

"Mon objectif est très simple. ARRÊTER LE CRIME EN AMÉRIQUE!", a-t-il écrit sur sa plateforme de médias sociaux.

Les crimes violents sont en baisse dans de nombreuses villes américaines depuis le pic de la pandémie de Covid-19, et les troupes de la Garde nationale ont jusqu'à présent été largement utilisées pour protéger les installations fédérales, et non pour lutter contre la criminalité de rue.

Les manifestations contre les politiques d'immigration de Trump à Chicago et à Portland ont été largement pacifiques et de taille limitée, selon les responsables locaux, loin des conditions décrites par les responsables de l'administration Trump.

"Ce qui se passe actuellement est littéralement du terrorisme intérieur à Chicago", a déclaré Todd Blanche, vice-secrétaire à la Justice.

JB Pritzker a accusé Donald Trump d'essayer d'attiser la violence pour justifier une plus grande militarisation, et son État a intenté une action en justice pour arrêter le déploiement.

Lundi, un juge fédéral a autorisé le déploiement pour le moment. Un autre juge fédéral a bloqué le déploiement à Portland.

Donald Trump a menacé d'invoquer une loi anti-insurrection pour contourner toute décision de justice le bloquant. Cette loi a été invoquée pour la dernière fois lors des émeutes de Los Angeles en 1992.

(Reportage Brendan O'Brien à Chicago, Susan Heavey et Katharine Jackson à Washington, rédigé par Andy Sullivan ; Mara Vilcu pour la version française, édité par Kate Entringer)