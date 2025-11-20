USA-Trump annonce une rencontre avec Mamdani vendredi à la Maison blanche

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires)

Donald Trump a déclaré qu'il recevrait à la Maison blanche vendredi Zohran Mamdani, victorieux plus tôt ce mois-ci de l'élection pour la mairie de New York, pour ce qui constituerait la première rencontre entre le président républicain et le politicien démocrate se revendiquant comme socialiste.

Les deux hommes ont été très critiques l'un envers l'autre pendant plusieurs mois.

Donald Trump a qualifié Zohran Mamdani de "communiste", apportant son soutien à l'ex-gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, lors de la campagne électorale pour la mairie new-yorkaise. Cuomo avait été battu par Mamdani lors de la primaire démocrate avant de se présenter comme indépendant.

Le président américain avait également menacé de suspendre des milliards de dollars de fonds fédéraux alloués à New York, sa ville natale, si Zohran Mamdani remportait le scrutin.

Pour sa part, Zohran Mamdani a fustigé les politiques de l'administration Trump, dont ses raids anti-immigration et sa répression des manifestations dénonçant le soutien apporté par les Etats-Unis à Israël pour la guerre à Gaza.

"Nous sommes convenus que cette réunion aurait lieu dans le Bureau ovale le vendredi 21 novembre", a écrit mercredi Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'équipe de transition de Zohran Mamdani, qui sera investi maire de New York le 1er janvier prochain.

Plus tôt dans la semaine, Zohran Mamdani avait déclaré que son équipe était entrée en contact avec la Maison blanche en vue d'organiser une réunion.

"Mon équipe a contacté la Maison blanche afin de réaliser une promesse que j'ai faite aux New-Yorkais durant ma campagne", a-t-il dit lundi aux journalistes.

Zohran Mamdani, 34 ans, va devenir le premier musulman à occuper le poste de maire de la plus grande ville des Etats-Unis. Il a promis durant la campagne d'oeuvrer au gel des loyers de près d'un million d'appartements new-yorkais et de rendre gratuits les transports en bus dans la ville.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)