USA-Trois blessés dans la fusillade de Times Square
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 12:09

(.)

Trois personnes ont été blessées par balle à Times Square, à New York, annonce samedi le New York City Police Department (NYPD), les services de police de la ville.

Les blessés sont une femme de 18 ans, un homme de 19 ans et un homme de 65 ans. Ils sont dans un état stable à l'hôpital, a précisé un porte-parole du NYPD.

Un jeune homme de 17 ans est en garde à vue, a ajouté le NYPD. La police a également retrouvé une arme à feu.

La fusillade a eu lieu vers 01h20 du matin (0520 GMT) à la suite d'une altercation verbale avec l'une des victimes, a expliqué le NYPD. On ignore pour le moment si le tireur et les victimes se connaissaient.

(Reportage Rishabh Jaiswal et Alexandra Sarabia, version française Claude Chendjou)

