USA: très légère hausse des ventes au détail en août

La consommation des ménages américains a enregistré une très légère hausse en août par rapport à juillet, surprenant toutefois les analystes qui tablaient sur une petite baisse, selon les chiffres publiés mardi par le département du Commerce.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Les ventes au détail se sont élevées à 710,8 milliards de dollars en août, soit une hausse de 0,1% par rapport aux 710,4 milliards de juillet - montant révisé à la hausse.

Les analystes tablaient sur un léger recul de 0,2%, selon le consensus de Market Watch.

Par rapport à août 2023, les dépenses des ménages sont supérieures de 2,3%.

Dans le détail, par rapport à juillet, les ménages américains ont dépensé plus d'argent en soins de santé notamment (+0,7%), mais ont réduit leurs dépenses en alimentation et boissons (-0,7%), ainsi qu'en ameublement et décoration (-0,7% également).

La baisse du prix de l'essence à la pompe a également eu pour effet une diminution des dépenses dans les stations-service (-1,2%). Les ventes au détail ne sont en effet pas ajustées de l'inflation.

Celle-ci est tombée en août à 2,5% sur un an, son plus bas niveau depuis février 2021, selon l'indice CPI du département du Travail.

La hausse des prix revenant progressivement à la normale, la banque centrale américaine (Fed) se concentre désormais sur la deuxième partie de son mandat: l'emploi.

Elle veut éviter une flambée du chômage causée par les taux très hauts depuis plus d'un an, et s'apprête donc à commencer à les abaisser mercredi, à l'issue de sa réunion.

Cette mesure rendra le coût du crédit moins onéreux pour les ménages.

La principale conseillère économique de Joe Biden, Lael Brainard, a jugé lundi que l'économie américaine se trouve à un "tournant", et qu'avec la baisse de l'inflation, il est important de se concentrer désormais sur la situation de l'emploi.

Le taux de chômage a reculé en août aux Etats-Unis, à 4,2%.