USA-Todd Blanche confirmé de justesse au poste de ministre de la Justice

Todd Blanche, un proche du président américain Donald Trump dont il a un temps été l'avocat, a été confirmé de justesse au poste d'Attorney General (procureur général) samedi - l'équivalent du ministre de la Justice aux Etats-Unis - par le Sénat, avec 50 voix pour et 49 contre.

Ce vote met fin au bras de fer entre les républicains du Sénat et l'administration Trump au sujet de Todd Blanche, qui occupait le poste de ministre de la Justice par intérim depuis avril et avait auparavant dirigé les opérations au jour le jour du ministère de la Justice en tant que numéro deux de l'institution.

Les sénateurs républicains avaient en effet exprimé des inquiétudes concernant la manière dont Todd Blanche avait géré la divulgation des documents liés à l'homme d'affaires et délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Ils s'étaient également montrés sceptiques au sujet de son rôle dans la mise en place d'un projet de fonds d'indemnisation pour les victimes de l'"instrumentalisation" de la justice par l'ancienne administration démocrate et d'un accord d'exonération fiscale connexe pour le président américain et ses fils.

A la fin du mois dernier, Donald Trump avait assuré que ce fonds n'était plus d'actualité, ce qui n'a pas empêché deux sénatrices républicaines - Susan Collins (Maine) et Lisa Murkowski (Alaska) - de voter contre la nomination de Todd Blanche, se joignant à tous les élus démocrates.

"Je désapprouve la manière dont a été gérée la divulgation des dossiers Epstein, les immunités très larges accordées au président, à sa famille et à leurs entreprises (...) ainsi que le fait de prendre régulièrement pour cible des personnes telles que des membres de la précédente administration ou encore des sénateurs américains en exercice", avait dit Lisa Murkowski dans un message publié sur le réseau social X.

C'est la sénateur républicain de Louisiane, Paul Cassidy, qui a fait pencher la balance en faveur de Todd Blanche, estimant qu'il faisait confiance à ce dernier pour être franc dans ses recommandations juridiques à Donald Trump.

Todd Blanche prendra la tête d'un ministère de la Justice qui a connu des changements significatifs au cours de la première année et demie du second mandat de Donald Trump.

Sous la direction de Todd Blanche, le ministère a engagé des poursuites contre les ennemis présumés Donald Trump, provoqué le départ massif de procureurs de carrière et déclaré qu’il agissait sous la direction du président américain, rompant ainsi avec la tradition d'indépendance de l'institution.

(Dan Rosenzweig-Ziff et David Morgan, Version française Benoit Van Overstraeten)