USA/Texas-Un agent de l'ICE a abattu un automobiliste lors d'un contrôle routier

(Répétition pour l'ajout d'un mot omis dans le paragraphe 8)

Un agent de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a abattu un homme mardi à Houston, au Texas, lorsque l'agence fédérale américaine de lutte contre l'immigration irrégulière a voulu intercepter le véhicule de la victime, a dit l'ICE dans un communiqué.

La victime, identifiée comme étant Lorenzo Salgado Araujo, est décrite par l'ICE comme un ressortissant mexicain et un "étranger en situation irrégulière" qui aurait tenté d'échapper à son arrestation lors d'une "opération ciblée" menée par l'agence.

De son côté, Ronaldo Salgado, qui s"est présenté comme le fils de l'automobiliste abattu, a déclaré à la chaîne de télévision hispanophone Telemundo Houston que son père avait été tué alors qu'il cherchait des travailleurs à embaucher dans la région.

Selon le compte rendu de l'ICE, Lorenzo Salgado Araujo "a percuté un véhicule des forces de l'ordre de l'ICE, a refusé d'obéir à plusieurs ordres verbaux et a utilisé son véhicule comme une arme pour tenter de renverser un agent de l'ICE".

Ceci a conduit "notre agent à faire usage de son arme en légitime défense", poursuit l'ICE, ajoutant que l'homme avait ensuite été transporté à l'hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Les compte-rendus officiels de l'ICE, dont les moyens ont été décuplés depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ont été remis en question à plusieurs reprises lors de précédentes interventions de l'agence entraînant la mort des personnes interpellées.

Au moins six personnes, dont des citoyens américains, ont été abattues par l'ICE depuis janvier 2025 et l'ordre donné par Donald Trump de procéder à des opérations d'expulsion d'immigrés irréguliers à grande échelle.

AUGMENTATION RÉCENTE DES ARRESTATIONS

L'incident de Houston s'est produit dans un contexte de récente augmentation du nombre d'arrestations menées par l'ICE à l'échelle nationale : selon deux personnes proches du dossier, les agents de l'immigration auraient interpellé environ 2.000 migrants par jour la semaine dernière.

L'ICE assure dans son communiqué que son organisme de tutelle, le département américain de la Sécurité intérieure, mènerait une enquête sur la fusillade, tandis que le FBI dirigerait une enquête sur "l'agression potentielle d'un agent des forces de l'ordre".

Sylvia Garcia, élue démocrate du Texas à la Chambre des représentants, a appelé à une "enquête approfondie et impartiale", ajoutant que "la famille de la victime, mes électeurs et l"ensemble de la communauté méritent un compte rendu complet et transparent de ce qui s'est passé".

Lorenzo Salgado Araujo était établi de longue date à Houston, selon la chaîne de télévision locale KHOU-TV, affiliée à CBS, qui a rapporté que lui et son épouse possédaient une maison dans la ville depuis environ 27 ans, et qu'il était titulaire d'un permis de conduire texan depuis 1993.

Rhonda Smith, 51 ans, témoin oculaire des instants qui ont suivi la fusillade, qui habite dans le quartier et a déclaré avoir voté pour Donald Trump, a exprimé son indignation face à cet incident lors d'un entretien avec Reuters.

"Cet homme travaillait dur. Poursuivez les criminels (...) les violeurs, les meurtriers. Pourquoi s'en prendre à un homme qui travaille dur ?", a-t-elle dit.

"C'est la faute de Trump. Vous avez tué un homme simplement parce qu'il n'avait pas ses papiers. Il faut que ça cesse", a déclaré Gina Danielsen, une autre habitante du quartier.

(Steve Gorman, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)