USA/SONDAGE-La cote de popularité de Trump à un plus bas historique-Reuters/Ipsos

par Jason Lange

La cote de popularité du président Donald Trump est tombée à 32%, son niveau le plus bas depuis le début de sa carrière politique, la défiance vis-à-vis de la guerre au Moyen-Orient gagnant jusqu'aux élus républicains soucieux de se faire réélire, montre un nouveau sondage Reuters/Ipsos.

L'enquête, menée sur quatre jours et close dimanche, montre que 73% des républicains approuvent l'action de Donald Trump, contre 82% lors d'un sondage Reuters/Ipsos réalisé une semaine plus tôt. Sa cote de popularité toutes tendances politiques confondues s'établissait alors à 35%.

Donald Trump est revenu à la Maison blanche en janvier 2025 en promettant de juguler l'inflation et de mettre fin aux guerres à l'étranger.

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé dans les heures suivant sa première prestation de serment, il bénéficiait d'une cote de popularité de 47%.

Seuls 17% des personnes interrogées dans le nouveau sondage approuvent sa gestion du coût de la vie, principal enjeu dont les Américains disent qu'il déterminera leur vote lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles les républicains de Donald Trump défendront leurs courtes majorités au Congrès.

Le mécontentement des républicains sur ce sujet s'accentue depuis que Donald Trump a lancé en février la guerre contre l'Iran, qui a provoqué une forte hausse des prix de l'essence et du gazole.

Pour la première fois, les républicains désapprouvant sa gestion du coût de la vie sont désormais plus nombreux que ceux qui l'approuvent, à 51% contre 44%.

Le sondage Reuters/Ipsos a été réalisé en ligne auprès de 1.277 adultes à travers les Etats-Unis. Sa marge d'erreur est de 3 points de pourcentage.

Voir aussi :

* LE POINT sur les élections de mi-mandat du 3 novembre aux Etats-Unis ID:nL8N4560J1

(Jason Lange; version française Nicolas Delame)