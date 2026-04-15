USA: repli surprise des stocks commerciaux de pétrole (-900.000 barils)

information fournie par Boursorama avec AFP • 15/04/2026 à 18:56

Les stocks commerciaux de pétrole brut ont connu une baisse inattendue la semaine passée aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), et des barils ont encore été prélevés sur la réserve stratégique.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Durant la période de sept jours achevée le 10 avril, les stocks commerciaux ont reculé d'environ 900.000 barils, alors que le marché tablait au contraire sur une hausse de 1,9 million, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

C'est la première baisse de ces stocks après sept hausses hebdomadaires d'affilée. Les réserves commerciales s'établissent désormais à 463,8 millions de barils.

Ce repli est notamment attribuable à baisse des importations (-16,34%), conjuguée à un rebond des exportations (+25,93%).

La production américaine est restée stable, s'établissant à 13,60 millions de barils par jour et les raffineries ont baissé leur rythme d'utilisation, à 89,6% contre 92%.

Selon l'EIA, la SPR ("strategic petroleum reserve") a perdu quant à elle environ 4,1 millions de barils durant la même période, alors que le gouvernement avait dit qu'il puiserait dedans face à l'envolée des prix des hydrocarbures avec la guerre au Moyen-Orient.

C'est plus que les chiffres du rapport précédent (-1,8 million de barils), mais toujours loin des objectifs fixés par l'administration américaine.

Elle a en effet promis de libérer progressivement 172 millions de barils sur les 415 millions dont disposait le pays.

En parallèle, la quantité de produits livrés au marché américain — indicateur implicite de la demande — a très légèrement augmenté (+0,61%), restant toujours au-dessus du seuil symbolique des 20 millions de barils quotidiens.

La publication de ce rapport semble avoir donné un coup de fouet aux cours du pétrole.

Vers 15H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,60% à 95,36 dollars.

Le cours du baril de WTI gagnait quant à lui 1,46% à 92,61 dollars.