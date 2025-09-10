USA: recul surprise de l'indice des prix à la production en août

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ERIC THAYER )

Un indice des prix à la production a surpris mercredi aux Etats-Unis en s'affichant en léger recul, après une forte augmentation un mois plus tôt, un résultat qui n'avait pas été anticipé par les analystes.

Sur un mois, l'indice des prix à la production (PPI) a reculé de 0,1% après avoir progressé de 0,7% en juillet, selon les données publiées par le ministère du Travail.

Les marchés anticipaient un ralentissement de l'indice, mais pas un recul.

"Il n'y a pas d'inflation !!!" a rapidement réagi le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a une nouvelle fois appelé le patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell à baisser les taux d'intérêt "DE BEAUCOUP, maintenant".

Donald Trump a promis pendant la campagne présidentielle de rendre du pouvoir d'achat aux Américains. Mais la majorité des économistes s'attendent à voir les prix augmenter en raison des taxes sur les importations qu'il a introduites depuis son retour au pouvoir en janvier.

Devant une telle perspective, la Fed a préféré laisser ses taux inchangés, s'attirant les foudres du président qui juge les prédictions d'inflation catastrophistes.

Les banquiers centraux américains se réunissent la semaine prochaine. Cette fois, une baisse des taux - la première depuis décembre - est largement anticipée par les marchés.

Non pas parce que l'inflation semble en passe d'être maîtrisée mais parce que le marché du travail paraît fragile, un point d'attention qui fait aussi partie du mandat de la Fed.

Les banques centrales abaissent leurs taux d'intérêt - qui guident les coûts d'emprunt - pour donner un coup de fouet à l'économie. Et les relèvent à l'inverse pour freiner un emballement inflationniste.

L'indice PPI, qui n'avait pas été négatif depuis le mois d'avril, est tiré vers le bas par le recul des prix de l'énergie (-0,4%) et le secteur des services (-0,2%), où les marges des grossistes et détaillants se sont contractées, selon le rapport.

A l'inverse, l'indice des prix est en légère hausse du côté de la production de biens (+0,1%).

"Les grossistes et les détaillants ne se pressent pas de répercuter les nouveaux droits de douane", observe Bill Adams, économiste pour la banque texane Comerica.

Selon lui, "cela pourrait s'expliquer par le fait que les fournisseurs étrangers accordent des remises pour conserver leur part de marché, par la faiblesse de la demande aux États-Unis ou par le fait que les entreprises attendent de connaître le niveau définitif des droits de douane avant de répercuter les coûts".

Des catégories semblent toutefois directement affectées par les nouvelles taxes, comme le café torréfié qui a augmenté de 6,9% en un mois.

"Quelques données" montrent "que les droits de douane font leur chemin dans les chaînes de production, mais cela n'est pas particulièrement alarmant", considère Oren Klachkin, de Nationwide.

En rythme annuel, l'indice a ralenti en août à +2,6%. En revanche, hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, il a accéléré à +2,8%.

La publication de l'indice des prix à la consommation est attendue jeudi.