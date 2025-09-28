 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Plusieurs blessés lors d'une fusillade dans une église du Michigan-police
information fournie par Reuters 28/09/2025 à 20:08

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade dans une église mormone dans le Michigan et l'édifice est en feu, a annoncé la police locale dimanche.

Des images de cette église située à Grand Blanc, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent de la fumée s'échappant du bâtiment tandis que des pompiers tentent d'éteindre l'incendie et que des véhicules d'urgence sont stationnés à proximité.

"Il y a plusieurs victimes et le tireur est neutralisé. Il n'y a actuellement aucune menace pour la population", a indiqué le département de police de Grand Blanc dans un message publié sur Facebook, demandant à la population d'éviter le secteur.

"L'église de Jésus Christ des saints des derniers jours" est officieusement connue sous le nom d'église des Mormons.

Grand Blanc, ville de 7.700 habitants, est située à environ 97 km au nord-ouest de Detroit.

(Reportage Brendan O'Brien à Chicago, version française Benjamin Mallet)

