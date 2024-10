USA: plus fort rebond de la confiance des consommateurs depuis mars 2021 en octobre (Conference Board)

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a enregistré en octobre sa plus forte hausse depuis plus de trois ans, à une semaine de l'élection présidentielle, les perceptions des Américains quant à la situation économique et celle de l'emploi s'améliorant.

L'indice mesurant cette confiance a grimpé à 108,7 points, contre 99,2 points en septembre - données révisées à la hausse -, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

Cela a surpris les analystes, qui tablaient sur seulement 99,2 points, selon le consensus de Market Watch.

L'indice 100 correspond au niveau de confiance de 1985.

"Les évaluations des consommateurs sur la situation actuelle des entreprises sont devenues positives", et celles "sur la disponibilité actuelle des emplois ont rebondi après plusieurs mois de faiblesse, reflétant potentiellement de meilleures données sur le marché du travail", a déclaré Dana Peterson, cheffe économiste au Conference Board.

Les chiffres officiels de l'emploi en octobre seront publiés vendredi. Les analystes voient le chômage rester à 4,1%, mais avec des créations d'emplois divisées par deux.

Cela pourrait convaincre la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit la semaine suivante, de continuer à abaisser ses taux, comme elle l'avait fait en septembre pour la première fois depuis mars 2020.

Une baisse des taux de la Fed rend le crédit plus abordable pour les ménages et entreprises.

L'élection, qui se déroulera dans exactement une semaine et opposera la démocrate Kamala Harris au républicain Donald Trump, dans un duel particulièrement serré, n'arrive en revanche qu'en cinquième position des préoccupations des consommateurs, "derrière les mots +prix+, +inflation+, +nourriture+ et +épicerie+", détaille l'enquête.

"En octobre 2016, le mot +élection+ était le mot clé le plus mentionné dans les réponses écrites; en octobre 2020, il arrive en deuxième position derrière +Covid+", est-il précisé.

Dana Peterson a en outre souligné que "la proportion de consommateurs anticipant une récession au cours des 12 prochains mois est tombée à son niveau le plus bas depuis que la question a été posée pour la première fois en juillet 2022".

Le rebond de la confiance des consommateurs en octobre a d'autant plus surpris, que l'indice avait enregistré en septembre sa plus forte chute depuis trois ans, en raison des inquiétudes liées à l'emploi.