USA-Personne ne m'a demandé de m'engager à réduire les taux, dit Stephen Miran au Sénat
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 17:52

L'économiste Stephen Miran, dont la candidature a été proposée par le président Donald Trump à un poste de gouverneur au sein de la Réserve fédérale américaine (Fed), a déclaré jeudi devant le Sénat que personne au sein de l'administration américaine ne lui avait demandé de s'engager à réduire les taux directeurs de l'institution.

"Quelqu'un dans l'administration vous a-t-il demandé de vous engager, officiellement ou officieusement, à voter en faveur d'une baisse des taux d'intérêt ?", a demandé le sénateur démocrate Andy Kim à Stephen Miran lors d'une audition au Sénat en vue de la confirmation de sa nomination à un poste de gouverneur de la Fed, en remplacement du siège laissé vacant par la gouverneure Adriana Kugler, qui a démissionné le mois dernier.

Stephen Miran a répondu: "Non".

Cette question survient alors que les critiques répétées du président américain Donald Trump à l'encontre de la Fed et de son président Jerome Powell ont alimenté les inquiétudes sur une perte d'indépendance de la banque centrale.

Donald Trump a entrepris récemment de limoger une gouverneure de la Fed, Lisa Cook.

(Reportage Ann Saphir, Bo Erickson, David Lawder; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

