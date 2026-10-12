USA-Perquisition au domicile de l'élue démocrate Ilhan Omar, cible de Donald Trump

Des agents du département de la Sécurité intérieure ont mené lundi avant l'aube une perquisition au domicile de la représentante démocrate du Minnesota Ilhan Omar, dans la région de Washington, dans le cadre d'une enquête fédérale visant l'élue d'origine somalienne, a annoncé le département de la Justice.

Selon Fox News, qui cite des sources anonymes, cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête pénale pour fraude relative aux documents d'immigration d'Ilhan Omar, 44 ans, remplis par son défunt père alors qu'elle était enfant.

Ilhan Omar est née à Mogadiscio en 1982 et avait trouvé refuge avec sa famille au Kenya durant la guerre civile somalienne avant d'émigrer aux Etats-Unis avec les siens, dans l'Etat du Minnesota.

"Aujourd’hui, dans la région de Washington, D.C., le service des enquêtes de la Sécurité intérieure (Homeland Security Investigations) a exécuté un mandat de perquisition autorisé par la justice et délivré par le ministère de la Justice. Cette mesure coercitive s’inscrit dans le cadre d’une enquête fédérale en cours", a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice dans un e-mail.

Le porte-parole d'Ilhan Omar n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Cette perquisition intervient un peu plus de trois semaines avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles les républicains tenteront de conserver leur courte majorité au Congrès américain.

Ilhan Omar, figure de l'aile progressiste du Parti démocrate qui brigue un nouveau mandat à la Chambre des représentants, est régulièrement la cible d'insultes de la part de Donald Trump, qui présente la communauté somalienne aux Etats-Unis comme une menace pour le Minnesota.

"UNE OBSESSION INQUIÉTANTE"

Ilhan Omar, qui critique ouvertement le président américain, a qualifié l’attention qu’il lui porte "d’obsession malsaine et effrayante".

La semaine dernière, Donald Trump a qualifié Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat américain pour le Michigan de confession musulmane, "d’extrémiste RADICAL" et de "sympathisant des terroristes", tout en apportant son soutien au candidat républicain, Mike Rogers.

Les défenseurs des droits civiques dénoncent la rhétorique agressive et injurieuse du président républicain à l’égard des minorités et des immigrés. Il avait notamment qualifié les Somaliens de "déchets".

En février, Donald Trump a déclaré qu’Ilhan Omar et la représentante démocrate du Michigan Rashida Tlaib, elle aussi musulmane, devraient être "internées" et renvoyées "d’où elles viennent". Les deux élues avaient critiqué le président lors de son discours sur l’état de l’Union, alors qu’il vantait la politique d’immigration intransigeante de son administration et ses mesures de répression en matière d’immigration.

Ilhan Omar a déclaré à plusieurs reprises qu’elle et sa famille avaient reçu des menaces de mort, qu’elle attribue à une "rhétorique politique haineuse".

Le mois dernier, un citoyen du Minnesota qui avait aspergé l'élue de vinaigre a été condamné à un an et deux mois de prison après avoir plaidé coupable d’agression sur un fonctionnaire. Anthony James Kazmierczak a admis avoir attaqué Ilhan Omar parce qu’il était en désaccord avec ses opinions politiques.

(Par Doina Chiacu et Nolan McCaskill; Version française Matthieu Huchet)