USA-Nouvelle journée de manifestations nationales contre l'ICE

par Brad Brooks, Maria Tsvetkova et Daniel Trotta

Des organisations étudiantes appellent à manifester et débrayer dans tous les Etats-Unis vendredi pour réclamer le retrait de la police de l'immigration (ICE) du Minnesota, où la mort de deux citoyens américains tués par des agents fédéraux a suscité l'indignation.

Cet appel intervient une semaine après un mouvement similaire qui avait rassemblé des milliers d'habitants de Minneapolis malgré un froid polaire pour exiger la fin de l'opération Metro Surge.

Celle-ci, calquée sur des opérations anti-immigration déjà menées dans d'autres villes démocrates comme Los Angeles ou Chicago, mobilise environ 3.000 membres de la police de l'immigration (ICE) et de la police des frontières (CBP) et cristallise les tensions avec la population locale, qui organise des rassemblements pour observer et dénoncer les rafles.

Face au tollé provoqué par la mort de Renee Good et Alex Pretti et aux sondages montrant un mécontentement croissant des Américains envers la brutalité de sa politique migratoire, l'administration de Donald Trump a envoyé ces derniers jours des signaux contradictoires, jouant tantôt l'apaisement, tantôt la surenchère.

Envoyé à Minneapolis pour calmer le jeu, le "tsar des frontières" de Donald Trump, Tom Homan, a annoncé jeudi lors de sa première conférence de presse, que les agents de l'ICE se concentreraient désormais sur des "opérations ciblées et stratégiques" à Minneapolis.

Quelques heures plus tard, Donald Trump a affirmé devant des journalistes qu'il n'était pas question de retirer des forces fédérales de la ville, comme il l'avait laissé entendre.

Il a ensuite qualifié, dans un message sur son réseau social, Alex Pretti d'"agitateur et peut-être insurgé", en référence à une nouvelle vidéo montrant cet infirmier de 37 ans se rebellant lors d'une confrontation avec d'autres agents onze jours avant sa mort, brisant d'un coup de pied le phare d'un véhicule de police avant d'être interpellé.

Selon CBS, le FBI dirige désormais l'enquête sur le décès d'Alex Pretti, tué par balles le 24 janvier lors d'un rassemblement anti-rafles par des agents du CBP après avoir été plaqué au sol alors qu'il s'interposait pour protéger une femme.

UN ANCIEN PRÉSENTATEUR DE CNN ARRÊTÉ

Le département de la Justice a par ailleurs arrêté un ancien présentateur de CNN, Don Lemon, qu'il a inculpé de violation de la législation fédérale pour avoir participé à une manifestation dans une église de St. Paul, "ville jumelle" de Minneapolis.

Don Lemon, qui critique fréquemment Donald Trump, a déclaré qu'il se trouvait dans l'église en tant que journaliste pour couvrir l'événement. Son avocat a dénoncé une "attaque sans précédent contre le premier amendement" de la Constitution protégeant la liberté d'expression.

Le département de la Justice (DoJ), aux ordres du président américain, est accusé de concentrer ses efforts sur les manifestants, les militants et les dirigeants démocrates dans le Minnesota, plutôt que sur les agents fédéraux qui ont abattu Alex Pretti et Renee Good, qualifiés dans un premier temps de "terroristes de l'intérieur" par le gouvernement.

Plusieurs procureurs fédéraux ont démissionné du bureau du procureur général du Minnesota pour protester contre une directive les obligeant à enquêter sur la veuve de Renee Good.

Le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le procureur général de l'Etat Keith Ellison et le maire de Minneapolis Jacob Frey ont été assignés à comparaître par le DoJ qui enquête pour savoir si leur opposition aux rafles ordonnées par Donald Trump constitue une infraction pénale. Tous trois dénoncent des poursuites à caractère politique.

Alors que les tensions restent vives à Minneapolis, les organisateurs des manifestations de vendredi comptent accentuer la pression sur Donald Trump en rappelant qu'il avait dit vouloir cette semaine une "petite désescalade".

"Pas de travail. Pas d'école. Pas de courses. Arrêtons de financer l'ICE", est l'un des slogans postés sur un site recensant 250 lieux de manifestations prévues dans 46 Etats et des métropoles comme New York, Los Angeles, Chicago et Washington.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)