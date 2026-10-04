USA/MIDTERMS-Trump tente de mobiliser les électeurs dans l'Ohio

Le président américain Donald Trump a adopté un ton combatif lors d'un rassemblement organisé samedi dans l'Ohio, l'un des Etats où le scrutin pour remporter un siège au Sénat lors des élections de mi-mandat pourrait être décisif.

"Allez simplement voter", a dit le président républicain lors d'un rassemblement en soutien aux candidats de son parti aux postes de sénateur, Jon Husted, et de gouverneur, Vivek Ramaswamy.

"Si vous y allez, on va gagner, on va remporter une large victoire, et on va leur en faire voir de toutes les couleurs."

De nombreux sénateurs républicains sortants à travers le pays sont confrontés à de rudes vents contraires sur le plan politique, alors que la popularité de Donald Trump a chuté ces derniers mois en raison de l'augmentation du coût de la vie et de la guerre en Iran.

Les sondages suggèrent que les démocrates pourraient gagner du terrain lors des élections du 3 novembre, mais Donald Trump a affirmé que les républicains feraient mieux que ne le prévoient leurs détracteurs.

"Je pense que nous allons leur réserver une grosse surprise, car ils ne savent pas ce qu'il se passe", a-t-il déclaré à la foule rassemblée à Vandalia, dans l'Ohio.

Le sénateur républicain Jon Husted, nommé à ce siège en 2025 après la démission de J.D. Vance devenu vice-président, fait face à l'ancien sénateur démocrate Sherrod Brown, qui espère que les électeurs de l'Ohio se souviendront de son long parcours marqué par un populisme économique assumé alors qu'il tente de retrouver son siège.

Donald Trump a recueilli plus de 55% des voix dans l'Ohio lors de l'élection présidentielle de 2024.

L'Ohio fait partie des Etats où le scrutin est considéré comme véritablement compétitifs pour remporter un siège au Sénat.

Voir aussi: LE POINT sur les élections de mi-mandat du 3 novembre aux Etats-Unis (Full Story)

(Bo Erickson; version française Camille Raynaud)