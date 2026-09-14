USA/MIDTERMS-Qui sont les Démocrates socialistes d'Amérique ?

14 septembre - Les Democratic Socialists of America ("Socialistes démocrates d'Amérique", DSA) jouent un rôle de plus en plus influent au sein du Parti démocrate américain, attirant à eux un électorat jeune et sensible à leur rhétorique progressiste qui contraste avec le centrisme traditionnel des élites démocrates.

Voici un point sur les valeurs que défend cette organisation politique indépendante du Parti démocrate, ainsi que sur ses chances de s'imposer à long terme sur l'échiquier politique américain :

INFLUENCE CROISSANTE AU SEIN DU PARTI DÉMOCRATE

Les DSA sont nés en 1982 de la fusion de deux organisations,

le Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC) et le New American Movement (NAM). Ils sont restés marginaux jusqu'en 2016, lorsque la candidature infructueuse du sénateur indépendant Bernie Sanders à l'investiture présidentielle démocrate a mis en lumière le mécontentement à l'égard de la ligne dominante du Parti démocrate et permis de consolider son aile gauche.

S'ils ne sont pas officiellement affiliés au Parti démocrate, ils entendent transformer ce dernier en propageant leurs idées en son sein et en participant aux primaires qu'il organise.

Bernie Sanders se définit comme un socialiste démocratique mais n'est pas officiellement affilié aux DSA.

Le mouvement a encore gagné en visibilité en 2018 lorsqu'Alexandria Ocasio-Cortez, membre des DSA, a créé la surprise en remportant une primaire démocrate pour un des sièges new-yorkais de la Chambre des représentants. Facilement élue, elle est devenue une figure influente et elle fait partie des personnalités qui pourraient se présenter à la primaire démocrate en vue de la présidentielle de 2028.

D'autres membres des DSA ont depuis remporté des victoires remarquées, notamment Zohran Mamdani, maire de New York. Des candidats soutenus par les DSA ont enregistré des succès cette année dans des primaires démocrates pour la Chambre des représentants à New York et dans le Colorado, tandis que Nithya Raman s'est qualifiée parmi les deux finalistes de la course à la mairie de Los Angeles.

Janeese Lewis George a quant à elle remporté l'investiture démocrate pour la mairie de Washington où sa victoire en novembre semble acquise.

Revendiquant 100.000 adhérents, l'organisation affirme désormais être la plus importante organisation socialiste de l'Histoire des Etats-Unis.

Les DSA ou leurs sections locales ont soutenu cette année 150 candidats à tous les échelons de la politique nationale américaine, et le mouvement revendique jusqu'à présent 38 victoires et 38 défaites.

SOCIALISTES, SOCIALISTES DÉMOCRATES OU COMMUNISTES ?

Le président républicain Donald Trump a qualifié Zohran Mamdani et d'autres candidats soutenus par les DSA de "communistes" une rhétorique les assimilant à des ennemis des Etats-Unis qui rappelle l'ère de la guerre froide.

En Europe, les partis se réclamant du socialisme démocratique ont utilisé les moyens démocratiques pour promouvoir l'instauration de filets de protection sociale et un contrôle public des industries les plus sensibles tout en préservant le respect de la propriété privée et l'économie de marché.

Les DSA disent vouloir aller plus loin que cette version européenne du socialisme démocratique tout en s'abstenant d'emprunter l'approche autoritaire des régimes communistes.

Le mouvement réclame un contrôle public des principaux secteurs industriels et le remplacement du capitalisme par un système dans lequel "les gens ordinaires ont leur place dans le débat".

POLITIQUE VIS-À-VIS D'ISRAËL

Les DSA remettent en question le soutien traditionnellement fort du Parti démocrate à Israël. Ce sujet est devenu une ligne de fracture marquée lors des primaires de cette année.

Les DSA qualifient Israël "d'État d'apartheid" commettant un génocide à Gaza et nourrissant des aspirations "fascistes".

L'organisation réclame la fin de toute aide militaire et économique américaine et que cessent les ventes d'armes à Israël. Elle soutient les initiatives étudiantes visant à pousser les universités à renoncer à leurs liens avec leurs homologues israéliennes ainsi que le mouvement "Boycott, désinvestissement et sanctions" (BDS).

Les DSA exigent un retrait israélien des territoires occupés, défendent le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et affirment soutenir un "droit à résister" à l'occupation israélienne. L'organisation concentre toutefois l'essentiel de ses prises de position sur les politiques israéliennes et les droits des Palestiniens plutôt que sur une condamnation du Hamas.

Le mouvement a jugé que l'attaque meurtrière conduite le 7 octobre 2023 par le Hamas n'était "pas sans provocation" et constituait "une conséquence directe du régime d'apartheid israélien".

AUTRES POSITIONS DES DSA

Le site national des DSA expose les positions du mouvement sur de nombreux sujets, notamment la santé, l'éducation, la fiscalité et la politique étrangère :

* "Medicare for All", qui étendrait à l'ensemble de la population américaine le programme public d'assurance-santé actuellement destiné aux personnes âgées

* Gratuité de l'enseignement supérieur et de l'éducation de la petite enfance

* Contrôle universel des loyers et développement du logement public

* Hausse de l'imposition des plus riches, des entreprises, des successions et des établissements d'enseignement supérieur privés

* Semaine de travail de 32 heures sans réduction de salaire ni d'avantages sociaux et renforcement des protections syndicales

* Politique de grands travaux et d'emploi ainsi qu'un "Green New Deal" visant à accroître les investissements dans les énergies vertes et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles

* Propriété publique des principales infrastructures de transport et d'énergie ainsi que des ressources naturelles

* Assouplissement de la politique migratoire afin de permettre aux travailleurs de circuler librement entre les pays et mettre fin aux expulsions

* Fin des sanctions contre Cuba, le Venezuela, l'Iran et d'autres pays "agissant indépendamment des Etats-Unis"

* Réduction drastique du budget militaire américain et fermeture de toutes les bases militaires à l'étranger

* Remplacement du collège électoral par un vote populaire direct pour élire le président des Etats-Unis

* Augmentation du nombre de sièges à la Chambre des représentants et suppression des règles de majorité qualifiée qui encadrent certaines procédures au Sénat

(version française Nicolas Delame)