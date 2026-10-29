USA/MIDTERMS-Nouvelle plainte fédérale en vue de la sénatoriale en Alaska

Le département américain de la Justice a déposé jeudi une nouvelle plainte visant à bloquer la certification des résultats des élections sénatoriales dans l'Alaska en cas de défaite serrée du candidat républicain Dan Sullivan après la parution d'une enquête du New York Times selon laquelle des démocrates auraient sciemment incité un candidat homonyme à se présenter, afin de semer la confusion.

Ce nouvel épisode pourrait augurer d'une longue bataille judiciaire dans cet Etat qui figure parmi la dizaine susceptibles de faire basculer la majorité du Sénat dans le camp démocrate lors des élections de mi-mandat mardi.

Les républicains disposent actuellement d'une majorité de 53 sièges contre 47 à la chambre haute du Congrès et les démocrates doivent enregistrer un gain net de quatre sièges pour la reconquérir.

Outre le département de la Justice, le gouverneur républicain de l'Alaska, Mike Dunleavy, a également réclamé une enquête au niveau de l'Etat après que le New York Times eut rapporté que des collaborateurs de la candidate démocrate Mary Peltola auraient cherché à recruter deux candidats pour siphonner les voix en faveur du sénateur sortant Dan Sullivan, dont un professeur à la retraite nommé Dan J. Sullivan.

Interrogée par le New York Times, une ancienne collaboratrice de la campagne de Mary Peltola, Elisa Rios, licenciée en août, a déclaré que cette dernière était au courant de ces démarches.

L'équipe de campagne de Mary Peltola a nié toute implication.

"Ils ont orchestré cette campagne factice dans le but de tromper les électeurs de l'Alaska et de faire élire Peltola", écrit le département de la Justice dans sa nouvelle plainte en s'appuyant sur l'article du New York Times.

Le président américain Donald Trump, qui continue de contester sans preuves la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020, a demandé jeudi l'invalidation de la candidature de la démocrate.

(Bureau de Washington, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)