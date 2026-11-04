USA/MIDTERMS-Les démocrates raflent la mise aux élections des gouverneurs d'Etat

(Complété avec la victoire d'Aaron Ford dans le Nevada)

par Helen Coster

Le Parti démocrate a engrangé des victoires spectaculaires lors des élections aux postes de gouverneurs mardi aux Etats-Unis, s'imposant dans plusieurs bastions du Parti républicain.

Deux candidates ont inscrit leurs noms dans les annales. En Géorgie, Keisha Lance Bottoms est devenue la première femme noire élue au poste de gouverneur dans l'histoire américaine. Et au Texas, Gina Hinojosa est la première gouverneure d'origine hispanique jamais élue dans cet Etat profondément conservateur.

Trente-six postes de gouverneur étaient en jeu mardi, tenus pour moitié par les démocrates, pour moitié par les républicains.

A 05h20 heure de Washington (10h20 GMT), les démocrates contrôlaient 28 sièges de gouverneur, dont six n'étaient pas remis en jeu, contre 20 aux républicains, dont huit n'étaient pas remis en jeu. Les démocrates gagnaient ainsi cinq nouveaux sièges par rapport aux précédentes élections.

Voici huit duels emblématiques remportés mardi par les démocrates :

TEXAS

Gina Hinojosa, élue au Parlement du Texas, a battu le gouverneur sortant républicain Greg Abbott. C'est la première fois depuis 1990 que le Parti démocrate s'empare du poste de gouverneur du Texas.

L'élection de cette femme d'origine hispanique est d'autant plus une surprise que le Parti démocrate ne nourrissait initialement guère d'ambitions pour ce poste et qu'il avait peiné à trouver un candidat pour faire face à Greg Abbott, l'un des gouverneurs les plus connus et les mieux dotés financièrement du pays.

Selon le Texas Tribune, le gouverneur républicain a dépensé lors de la campagne près de huit fois plus d'argent que sa rivale.

GEORGIE

L'ancienne maire d'Atlanta Keisha Lance Bottoms s'est imposée face au milliardaire républicain Rick Jackson, qui a fait fortune dans le secteur de la santé, dans la course pour succéder au gouverneur républicain sortant Brian Kemp.

Outre qu'elle devient la première femme noire élue gouverneure aux Etats-Unis, elle offre aussi au Parti démocrate sa première élection à ce poste en plus d'un quart de siècle.

Rick Jackson, qui a sorti de ses propres poches plus de 100 millions de dollars pour la campagne, s'est globalement aligné sur la politique de Donald Trump.

Keisha Lance Bottoms s'est quant à elle employée à rebâtir la coalition qui avait aidé Joe Biden à gagner cet Etat en 2020. Elle s'appuie sur une base électorale forte au sein de l'agglomération d'Atlanta, dont la croissance rapide de ces dernières années a remodelé le paysage politique géorgien.

OHIO

La démocrate Amy Acton, qui est médecin, a battu l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, proche allié du vice-président J.D. Vance, à l'issue d'une campagne mouvementée, marquée par une vidéo diffusée par l'équipe de campagne de Vivek Ramaswamy dans laquelle la propre mère d'Amy Acton qualifiait sa fille de menteuse et exhortait les électeurs à voter contre. Elle contestait le fait qu'elle ait maltraité son enfant.

Amy Acton, ancienne directrice du département de santé de l'Ohio pendant la pandémie de covid-19, dit avoir été abusée sexuellement par son beau-père, qui a fui l'Ohio après la plainte pour viol de sa belle-fille et n'a jamais été jugé, avant sa mort en 2004.

L'Ohio n'est plus l'Etat pivot qu'il fut pendant des décennies et penche nettement du côté républicain depuis l'élection présidentielle de Donald Trump en 2016 et le ralliement d'une partie des électeurs de la classe ouvrière au milliardaire. Le Parti démocrate n'a remporté qu'une fois l'élection au poste de gouverneur sur les neuf dernières.

IOWA

Le démocrate Rob Sand a battu l'homme d'affaires Zach Lahn, candidat du Parti républicain, lors de la première élection au poste de gouverneur sans titulaire sortant dans cet Etat depuis 2006. La gouverneure républicaine sortante, Kim Reynolds, ne briguait pas de nouveau mandat.

Le fort taux d'incidence de cas de cancer dans cet Etat rural et la question de l'exposition aux pesticides, aux nitrates et aux polluants a émergé comme l'un des thèmes majeurs de la campagne, avec les problèmes liés au coût de la vie.

Rob Sand a mené campagne en se présentant comme un observateur indépendant, critique à l'égard de la gestion budgétaire des républicains et du programme de l'Etat de bourses en faveur des écoles privées. Zach Lahn préconisait des baisses d'impôts et une approche plus conservatrice sur les questions sociétales.

WISCONSIN

Une question centrale de ce scrutin était de savoir si les électeurs, qui ont soutenu Donald Trump en 2024 et Joe Biden en 2020, voteraient en faveur d'un allié du président. Le républicain Tom Tiffany, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis depuis trois mandats et soutenu par Donald Trump, a cherché en vain à minimiser ce lien mis en exergue par son adversaire démocrate, David Crowley, qui s'est imposé.

Au Congrès, Tom Tiffany a soutenu des causes conservatrices, telles que le port d'armes et la baisse des impôts et co-parrainé un projet de loi fédéral qui aurait interdit la plupart des avortements après environ six semaines de grossesse. David Crowley a en revanche fait campagne en faveur du droit à l'IVG, interdit dans le Wisconsin après 20 semaines de grossesse.

NEVADA

Dans ce duel centré sur la question du pouvoir d'achat, le démocrate Aaron Ford, procureur général de l'Etat, s'est imposé face au gouverneur républicain Joe Lombardo.

Les électeurs du Nevada avaient listé comme préoccupations majeures les droits de douane, la baisse du tourisme et le prix élevé de l'essence, offrant des angles d'attaque à Aaron Ford en dépit de dépenses de campagne inférieures de moitié à celles de son rival.

Les centres de données ont également été au coeur des débats, Joe Lombardo défendant leur implantation, Aaron Ford proposant de suspendre les exonérations fiscales pour bâtir de nouvelles infrastructures et exigeant une régulation forte pour protéger les emplois face à l'essor de l'IA.

ARIZONA

L'eau s'est imposée comme un thème central de campagne dans cet Etat frappé par la sécheresse, où la gouverneure démocrate sortante Katie Hobbs l'a emporté contre le représentant républicain Andy Biggs. Le coût de la vie et l'immigration ont également animé les discussions, Katie Hobbs affichant une position plus ferme sur la question de la sécurité à la frontière que la plupart de ses collègues démocrates.

Andy Biggs est l'ancien chef du Freedom Caucus à la Chambre des représentants, qui milite en faveur de baisses drastiques des dépenses publiques.

Le droit à l'avortement, protégé dans l'Etat en vertu d'un amendement constitutionnel adopté par les électeurs en 2024, a occupé une place centrale dans la campagne : Katie Hobbs y est favorable, tandis qu'Andy Biggs s'y oppose depuis longtemps.

MICHIGAN

La démocrate Jocelyn Benson est élue gouverneure de cet Etat où la bataille s'annonçait comme l'une des plus serrées. Jocelyn Benson, qui est secrétaire d'Etat du Michigan, chargée à ce titre de la supervision des élections, était opposée au représentant républicain John James pour succéder au gouverneur démocrate sortant Gretchen Whitmer.

Le Michigan fait partie des Etats pivots où Donald Trump l'a emporté aux présidentielles de 2016 et 2024 et Joe Biden s'est imposé en 2020. Aucun parti n'a réussi depuis les années 1960 à y remporter deux mandats consécutifs de gouverneur.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)