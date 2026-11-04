USA/MIDTERMS-L'Iran se délecte du revers infligé à Trump

par Parisa Hafezi

En redonnant le contrôle du Congrès aux démocrates lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les électeurs américains ont rejeté la guerre lancée en Iran par l'administration Trump, s'est félicité le régime iranien mercredi.

"Les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous approuvons ce message", a déclaré sur X le président du parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf.

Le négociateur en chef de la délégation iranienne dans les pourparlers avec les Etats-Unis a appelé l'administration Trump à ne pas ignorer l'opinion publique, en cessant ses attaques contre l'Iran.

Fustigeant les "erreurs de calcul" de Washington au Moyen-Orient, le guide suprême Mojtaba Khamenei a imputé la déroute électorale des républicains à leur "arrogance".

"Les conséquences des erreurs de calcul et des illusions arrogantes (des États-Unis) se sont traduites par un lourd fardeau financier, supporté par le peuple américain et les régimes fantoches inféodés au gouvernement américain", a-t-il estimé dans une déclaration écrite.

Mojtaba Khamenei a cependant dit considérer que l'hostilité de Washington à l'égard de l'Iran persisterait, peu importe le parti au pouvoir.

Ceux qui s'attendent à un changement de politique des Etats-Unis "se trompent lourdement", a-t-il dit, alors que Téhéran reste en état d'alerte dans l'hypothèse de nouvelles frappes aériennes américano-israéliennes.

"Les Etats-Unis considèrent la fin de leur hégémonie comme lointaine, nous la voyons comme proche", a-t-il ajouté.

Donald Trump a reconnu mercredi dans des entretiens à la presse américaine que l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février contre l'Iran avait joué un rôle dans le revers cinglant du camp républicain.

Le président américain avait alors assuré que le conflit déclenché contre l'Iran ne durerait que quelques semaines. Il vient de rentrer dans son neuvième mois.

En Iran, un média d'Etat contrôlé par le pouvoir judiciaire a relayé une plaisanterie circulant sur X selon laquelle "Trump n'a pas réussi à changer le régime en Iran mais est parvenu à le faire au Texas".

Le candidat démocrate James Talarico a remporté un siège de sénateur dans le "Lone Star State", acquis depuis des décennies aux républicains.

Si Téhéran se félicite de la victoire démocrate, deux sources iraniennes ont rapporté à Reuters que le régime iranien restait en état d'alerte, redoutant que Donald Trump ne cherche à faire oublier cette déroute dans les urnes en reprenant les bombardements.

Les médiateurs ont multiplié les efforts pour trouver une issue au conflit de peur d'un regain des tensions au lendemain des élections, alors que Donald Trump n'a pas écarté le scénario d'une reprise du conflit.

(Avec la contribution du bureau de Dubaï, de Kanishka Singh et de Jarrett Renshaw à Washington ; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)