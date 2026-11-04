USA/MIDTERMS-Keisha Lance Bottoms devient la première Afro-américaine élue gouverneure d'un Etat

4 novembre - La démocrate Keisha Lance Bottoms a remporté mardi le poste de gouverneure de Géorgie, devenant ainsi la première femme afro-américaine à être élue gouverneure d'un Etat américain et permettant à son parti de signer un succès dans l'un des Etats les plus disputés lors des dernières échéances électorales.

D'après les projections des médias américains, l'ancienne maire d'Atlanta a battu le républicain Rick Jackson.

Cette victoire représente une étape importante pour les femmes noires dans la vie politique américaine, piliers du Parti démocrate mais qui restent sous-représentées aux plus hautes fonctions électives du pays.

Elle marque aussi un tournant dans la vie politique de la Géorgie, où l'électorat afro-américain joue un rôle central dans une coalition démocrate qui a permis de transformer cet Etat traditionnellement républicain en "swing state" (Etat bascule).

Les républicains occupaient le poste de gouverneur depuis plus de deux décennies en Géorgie.

(Kat Stafford; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)