USA/MIDTERMS-Hegseth défend la guerre en Iran après la débâcle des républicains

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a publié jeudi un message vidéo dans lequel il a défendu la guerre contre l'Iran, la qualifiant de "courageuse et historique", alors que les électeurs ont sanctionné les républicains à ce sujet lors des élections de mi-mandat de cette semaine.

Pete Hegseth s'est également engagé à lutter contre la procédure en destitution engagée contre lui par l'élu républicain Thomas Massie, qui l'accuse d'avoir abusé de ses fonctions en lançant des hostilités contre l'Iran sans l'approbation du Congrès.

Dans une vidéo de plus de quatre minutes, le secrétaire à la Défense a défendu son bilan au Pentagone, se vantant d'avoir limogé de hauts responsables militaires et d'avoir mis fin aux initiatives en faveur de la diversité.

"Vous voyez, ils m'attaquent, ils nous attaquent, car nous sommes efficaces. Cela ne va pas marcher. Nous n'allons pas reculer", a affirmé Pete Hegseth.

Cette vidéo intervient alors que le président américain Donald Trump a apporté mercredi son soutien à son secrétaire à la Défense, estimant que ce dernier faisait "du très bon travail".

Selon plusieurs sources, Donald Trump pourrait pourtant se séparer de Pete Hegseth, victime expiatoire de la déroute républicaine.

"Pourquoi Pete Hegseth est-il toujours là?", s'est demandé dans un message le chef de la minorité démocrate sortante à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Les démocrates ont promis d'enquêter sur Pete Hegseth et sa gestion du Pentagone et, selon des collaborateurs, ces investigations pourraient porter sur un vaste éventail de sujets, de la conduite de la guerre contre l'Iran aux purges de hauts responsables militaires.

Il pourrait également faire l'objet d'une enquête concernant sa politique à l'égard de l'Ukraine et les frappes américaines contre des embarcations soupçonnées de trafic de drogue dans les eaux d'Amérique latine, que certains démocrates estiment susceptibles de constituer des crimes de guerre.

(Phil Stewart; version française Camille Raynaud)