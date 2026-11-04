USA/MIDTERMS-ENCADRE-Six nombres pour expliquer le raz-de-marée des démocrates

par Brad Heath et Jason Lange

Les démocrates ont infligé mardi soir une déroute aux pairs républicains du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms"), obtenant des succès dans des endroits du pays qui paraissaient inaccessibles pour eux il y a quelques mois seulement et brisant la coalition politique trumpiste bâtie deux ans plus tôt.

A mesure que le décompte des suffrages se poursuivait, mercredi matin aux Etats-Unis, l'ampleur de la victoire des démocrates devenait de plus en plus flagrante.

Voici six données chiffrées qui mettent en évidence la vague bleue réalisée à l'occasion de ce scrutin:

99

Illustration que le Parti démocrate a obtenu des gains à travers le pays, le Parti républicain a cédé des voix dans 99% des quelque 2.100 comtés électoraux où la plupart des suffrages ont déjà été comptabilisés, selon des données compilées par Reuters et USA Today, qui collaborent sur les résultats à l'occasion de ces "midterms".

Les pairs de Donald Trump ont reculé aussi bien auprès des électeurs de régions les plus riches que de régions les plus pauvres, et à la fois dans les villes et dans les zones périphériques.

Dans la plupart de ces comtés, les républicains ont obtenu 9 points de pourcentage de moins que le score réussi par Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2024.

94

Pour la première fois en 94 ans, le Kansas a élu un démocrate pour le représenter en tant que sénateur. Et ce n'est pas le seul Etat acquis de longue date aux républicains qui a basculé mardi soir, mettant en exergue la puissance de la vague bleue.

D'après les projections, certains duels électoraux n'ont pas même pas donné lieu à un réel coude-à-coude. Ainsi, au Kansas, le démocrate Adam Hamilton l'a emporte avec environ 5 points de pourcentage d'avance sur son rival républicain. Et au Texas, le candidat républicain choisi personnellement par Donald Trump, le procureur Ken Paxton, accuse environ 12 points de pourcentage de retard sur le candidat démocrate James Talarico.

64

Tous les comtés dont les électeurs sont majoritairement issus de la communauté hispanique, et où les décomptes des voix étaient presque bouclés, ont opéré un net revirement en direction des démocrates.

Dans les 64 comtés concernés, où se disputaient des sièges au Sénat, les républicains ont obtenu 14 points de pourcentage de moins que le résultat de Donald Trump en 2024, soit une bascule bien plus importante qu'ailleurs dans le pays.

Près de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, dans le comté de Hidalgo, au Texas, la débâcle des républicains est frappante: le pourcentage de suffrages qu'ils ont obtenu a plongé d'environ 25 points par rapport à deux ans plus tôt.

En Floride, dans le comté de Miami-Dade, favorable à Donald Trump en 2024, les républicains ont cédé dix points de pourcentage par rapport à la dernière présidentielle.

11

Pour l'heure, d'après les résultats déjà communiqués, les républicains n'ont remporté aucun siège à la Chambre des représentants dans des districts électoraux où Donald Trump s'était imposé par moins de 11 points de pourcentage d'avance il y a deux ans.

Par ailleurs, ils ont cédé aux démocrates quatre sièges dans des districts remportés par le président républicain avec plus de 15 points de pourcentage d'écart - notamment dans l'Indiana, où le démocrate J.D. Ford s'est facilement imposé face à l'élue républicaine sortante Victoria Spartz dans un district qui avait massivement soutenu Donald Trump lors de la présidentielle.

Deux sièges sénatoriaux restaient indécis: en Alaska et au Mississippi, des Etats où le président républicain a obtenu une avance à deux chiffres lors du scrutin de 2024.

TROIS

Comme le nombre de points de pourcentage qui a manqué à la candidate démocrate Angie Nixon pour remporter le siège de sénateur en Floride, l'Etat où est domicilié Donald Trump et qui constitue l'une des bases clé de son électorat - il avait gagné avec 13 points de pourcentage d'avance pour sa réélection.

Toutefois, dans une soirée marquée par nombre de "bascules" dans des bastions traditionnels des républicains, cette course sénatoriale en Floride n'a pas donné lieu à un revirement aussi important qu'au Texas, en Caroline du Sud ou au Kansas.

ZÉRO

Aucun des duels à la Chambre des représentants ou au Sénat qui étaient considérés avant le jour J comme indécis et disputés n'ont été obtenus par les républicains.

Plus d'une dizaine de sièges à la Chambre qui n'étaient donnés acquis à aucun des partis ont été remportés par les démocrates, en plus d'une poignée de courses électorales perçues comme favorables aux républicains.

(Brad Heath et Jason Lange; version française Jean Terzian)