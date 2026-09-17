USA/MIDTERMS-En Caroline du Nord, Trump s'en prend aux démocrates

par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a fait campagne mercredi en Caroline du Nord en faveur de Michael Whatley, candidat républicain au Sénat devancé par son adversaire démocrate avant les élections de mi-mandat, s'en prenant aux démocrates.

Donald Trump a martelé des allégations exagérées selon lesquelles les démocrates favoriseraient la criminalité et le communisme.

Ces thèmes devraient être au coeur de la série d'interventions que le locataire de la Maison blanche a promis d'effectuer à travers le pays pour soutenir les candidats de son parti avant les élections du 3 novembre.

Les démocrates sont donnés favoris pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les prévisions annoncent un scrutin pour obtenir la majorité au Sénat.

L'événement de campagne organisé en Caroline du Nord était la première étape d'importance à laquelle Donald Trump participait depuis la convention du Parti républicain qui s'est tenue la semaine dernière au Texas.

Donald Trump a prédit la victoire électorale de Michael Whatley dans cet Etat, où le sénateur républicain sortant Thom Tillis prend sa retraite.

"Vous allez écraser les communistes, et c'est ce qu'ils sont, des communistes. Nous ne serons pas une nation socialiste. J'avais raison. Ils veulent construire une nation 'communiste'", a dit le président américain.

Bien certains démocrates socialistes sont populaires, le parti est loin d'être communistes.

Durant le discours d'une heure du président républicain, les photos de personnes qu'il a présentées comme 3.500 prisonniers de Caroline du Nord ayant été libéré durant le mandat de gouverneur du candidat démocrate, Roy Cooper, ont été diffusées.

"Roy Cooper souhaite relâcher les immigrants criminels comme ceux-ci dans les rues de Caroline du Nord. Michael Whatley veut les voir être exécutés, arrêtés ou déportés", a dit Donald Trump.

Donald Trump reste une figure influente au sein de la base républicaine, mais Michael Whatley devra également convaincre l'important bloc d'électeurs indécis et non affiliés de Caroline du Nord, alors que les républicains sont confrontés à des inquiétudes croissantes concernant le pouvoir d'achat, qui ont mis à mal le soutien dont bénéficie le président républicain parmi les électeurs les plus modérés.

Le président américain a tenté de blâmer les démocrates pour les problèmes concernant le pouvoir d'achat.

"On m'a rabâché de ce terme de 'pouvoir d'achat' pendant un an et demi, mais ce sont eux qui ont causé ce problème", a affirmé Donald Trump. "S'ils (les démocrates) arrivent au pouvoir, cela plongera le pays dans une grave crise économique."

Un récent sondage de l'université d'Elon crédite l'ancien gouverneur démocrate, Roy Cooper de 49% des intentions de vote, contre 38% pour Michael Whatley. L'enquête montrait par ailleurs que 54% des électeurs de Caroline du Nord interrogés désapprouvaient la façon dont Donald Trump s'acquitte de ses fonctions.

(Avec Daniel Trotta à Carlsbad, Californie ; version française Camille Raynaud)