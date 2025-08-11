USA-Logan, Bowman et Jefferson envisagés pour la présidence de la Fed-Bloomberg

La présidente de l'antenne de la Réserve fédérale (Fed) de Dallas, Lorie Logan, et deux vice-présidents de l'institution, Michelle Bowman et Philip Jefferson, sont pressentis pour prendre la présidence de la banque centrale, rapporte lundi Bloomberg News, citant deux responsables de l'administration américaine.

L'actuel président de la Fed Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai 2026, subit depuis plusieurs mois un feu nourri de critiques de la part de Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser les taux d'intérêt.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent dirige la recherche d'un successeur.

Parmi les autres personnes pressenties figurent le gouverneur de la Fed Christopher Waller, le directeur du Conseil économique national Kevin Hassett et l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Fed Kevin Warsh.

La liste s'est récemment élargie pour inclure également le président de la Fed de Saint-Louis James Bullard et Marc Sumerlin, un ancien conseiller économique de l'ex-président George W. Bush.

Christopher Waller, Kevin Hassett, Kevin Warsh et Michelle Bowman se sont tous prononcés en faveur d'une baisse des taux.

Lorie Logan, en revanche, s'est toujours montrée plus optimiste et a récemment fait part de son scepticisme à l'égard d'une baisse des taux d'intérêt alors que l'inflation reste élevée. Philip Jefferson n'a jamais donné d'indication sur les différences entre ses vues politiques et celles de Jerome Powell.

(Rédigé par Jasper Ward ; version française Kate Entringer)