information fournie par Boursorama avec AFP • 07/01/2026 à 18:08

USA: les stocks hebdomadaires de pétrole au plus bas depuis octobre

Les réserves commerciales de pétrole brut ont connu un nouveau recul la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les plaçant à un plus bas depuis octobre.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Durant la période de sept jours achevée le 2 janvier, ces stocks ont diminué d'environ 3,8 millions de barils, là où les analystes tablaient sur une baisse d'environ 1 million de barils, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Au total, et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 419,1 millions de barils.

La réserve stratégique a, elle, très légèrement progressé par rapport à la période précédente, à 413,5 millions de barils, au plus haut depuis septembre 2022.

Sur la période, les importations ont bondi de près de 28% et les exportations de près de 24%.

La production américaine a légèrement reculé, à 13,81 millions de barils par jour et les raffineries ont opéré à 94,7% de leurs capacités.

Selon l'EIA, la quantité de produits livrés au marché américain, indicateur implicite de la demande, est restée pratiquement stable, à plus de 19 millions de barils par jour.

En théorie, une baisse des stocks est de nature à soutenir les cours du pétrole brut. Mais la publication du rapport n'a pas eu d'incidence sur le marché pétrolier, préoccupé par les évolutions géopolitiques au Venezuela et en Ukraine.

Vers 16H15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, perdait 0,72% à 60,26 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en février, lâchait 1,35% à 56,36 dollars.