USA: les prix de gros continuent de ralentir en septembre

L'indice des prix de gros aux Etats-Unis, qui mesure l'inflation du côté des producteurs, a légèrement ralenti sur un an en septembre, profitant notamment du recul des prix de l'énergie, mais avec un rebond des prix de l'alimentation.

Les prix de gros ont progressé de 1,8% sur un an en septembre, contre 1,9% en août, selon l'indice des prix à la production PPI publié vendredi par le département du Commerce.

Sur un mois, les prix sont restés stables, après une hausse de 0,2% en août, faisant même légèrement mieux que les attentes, les analystes tablant plutôt sur une hausse mensuelle de 0,1%, selon le consensus publié par briefing.com.

Si l'on ne prend en compte que l'évolution sous-jacente des prix, c'est-à-dire sans les variation des prix de l'alimentation et de l'énergie qui sont plus volatils, l'indice PPI sous-jacent continue de ralentir, à 3,2% sur un an contre 3,3% en août.

Pour les services, dont les prix évoluent actuellement plus vite que ceux des biens et restent l'élément maintenant l'inflation au-dessus de la cible de 2% de la Réserve fédérale (Fed), l'indice souligne une hausse de 0,2% sur un mois, soit un ralentissement sensible comparé au mois d'août, qui avait connu une hausse de 0,4%

L'indice CPI de l'inflation — sur lequel sont indexées les retraites — a été publié jeudi, et a montré une évolution comparable: il est tombée à 2,4% sur un an contre 2,5% en août, soit son plus bas niveau depuis février 2021.

L'inflation sous-jacente est elle restée stable sur un mois, à 0,3%, et augmentant légèrement sur un an, à 3,3%, contre 3,2% un mois plus tôt, a indiqué le département du Travail.

La banque centrale américaine (Fed), qui doit maintenir des prix stables et assurer les conditions du plein emploi, privilégie l'indice PCE, qu'elle veut ramener à 2%, et dont l'actualisation interviendra plus tard dans le mois.

Il était retombé à 2,2% sur un an au mois d'août, se rapprochant de la cible, convaincant définitivement la Fed de baisser ses taux de 50 points de base mi-septembre, pour les ramener dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5%.

Les marchés s'attendent généralement à une baisse de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, prévue les 6 et 7 novembre, puis une autre de même ampleur lors de la dernière réunion de l'année, mi-décembre, selon l'outil de veille de CME, FedWatch.