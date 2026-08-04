USA-Les incendies perdurent près de Spokane, un suspect arrêté

Un homme soupçonné d'avoir délibérément provoqué l'un des trois violents incendies qui sévissent dans le comté de Spokane, dans l'État de Washington, a été arrêté, a annoncé la police.

Le feu a ravagé depuis samedi plus de 4.000 hectares au nord de Spokane, la deuxième ville de l'Etat avec quelque 230.000 habitants, détruit plusieurs centaines de bâtiments et maisons, ce qui a contraint les autorités à évacuer plus de 64.000 personnes.

Le suspect, Aaron Farinacci, 37 ans, résident de Spokane, a été placé en détention lundi sous caution d'un million de dollars et inculpé d'incendie criminel au premier degré, a déclaré le shérif du comté de Spokane, John Nowels.

Selon ce dernier, Aaron Farinacci est accusé d'avoir déclenché l'incendie baptisé "Old Trails Fire", l'un des trois foyers déclarés samedi au nord et à l'ouest de Spokane, en mettant le feu à des herbes en bordure de route avec des allumettes ou un briquet.

Le procureur Preston McCollam a indiqué qu'une procédure avait été engagée et que le suspect devrait comparaître pour la première fois devant un tribunal mardi.

Les causes des deux autres incendies font toujours l’objet d’une enquête, a précisé le shérif.

Les trois incendies constituent désormais la priorité absolue des services américains de lutte contre les feux de forêt. Depuis plusieurs semaines, des dizaines d'incendies majeurs ravagent le nord-ouest des États-Unis, frappé par la sécheresse, et couvrent de fumées de vastes zones.

Bien qu’aucun décès n’ait été signalé, le chargé de communication des équipes d'intervention, Benjamin Cossel, a estimé qu'il était fortement probable que ce bilan évolue, les flammes se propageant des zones boisées vers les quartiers résidentiels et commerciaux tandis que les équipes de recherche accèdent progressivement aux secteurs jusque-là inaccessibles.

Environ 1.100 pompiers luttaient lundi contre les incendies de Spokane, soit une fraction des quelque 29.200 pompiers mobilisés contre les feux de forêt à travers les États-Unis, principalement dans les États de l'Oregon, de Washington et de l'Idaho, selon le National Interagency Fire Center, basé à Boise.

L'agence a signalé que plus d'une centaine de nouveaux incendies de grande ampleur s'étaient déclarés dimanche dans 15 États, la plupart dans le nord-ouest du pays.

(Reportage Dave Ryder et Matt McKnight, avec la contribution de Steve Gorman et Andrew Hay, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)