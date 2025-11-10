USA-Le Sénat va se prononcer sur un nouveau texte pour sortir du "shutdown"

Le Sénat américain a approuvé dimanche soir lors d'un vote de procédure que soit soumis au vote de la chambre haute du Congrès un texte amendé de financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, franchissant une première étape vers une sortie du "shutdown", dont la durée est sans précédent.

Si le Sénat venait effectivement à voter en faveur de ce texte, celui-ci sera ensuite soumis à la Chambre des représentants avant, le cas échéant, d'être envoyé au président Donald Trump pour promulgation - un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

Entré dimanche dans son 40e jour, le "shutdown" a notamment contraint des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien aux Etats-Unis.

D'après une source au fait des négociations, une poignée de sénateurs démocrates ont rompu les rangs et scellé un accord avec les républicains prévoyant qu'un vote distinct soit organisé en décembre pour prolonger les remboursements de soins de santé devant prendre fin pour des millions d'Américains.

Cette question a été le principal cheval de bataille des démocrates durant les négociations sur le projet de loi de financement provisoire de l'administration fédérale américaine. Les chefs de file démocrates au Congrès réclament que l'extension des remboursements des soins de santé fasse partie du texte; les républicains veulent des débats distincts.

"Il semble que nous soyons tout près de la fin du shutdown", avait déclaré, avant le vote de procédure, Donald Trump devant les journalistes à la Maison blanche.

Le texte sur lequel le Sénat va se prononcer interdit aux agences fédérales de licencier des employés jusqu'au 30 janvier prochain, ce qui constitue une victoire pour les organisations syndicales et leurs alliés, et retarde les efforts du président américain pour "purger" les effectifs de l'administration fédérale.

Selon la source, l'accord au Sénat a été chapeauté par deux élues démocrates du New Hampshire, Maggie Hassan et Jeanne Shaheen, ainsi que par Angus King, élu indépendant du Maine.

Le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a voté contre la mesure autorisant le vote du texte à la chambre haute.

Nombre d'élus démocrates ont constaté avec mécontentement l'issue des tractations au Capitole. "Le sénateur Schumer n'est plus efficace et doit être remplacé", a écrit l'élu Ro Khanna sur le réseau social X.

Thom Tillis, sénateur républicain de Caroline du Nord, a déclaré que les conséquences désastreuses du "shutdown" ont poussé les élus de la chambre haute à sceller un accord. "Les températures refroidissent, la pression atmosphérique s'intensifie dehors, et tout à coup on dirait que les choses vont s'arranger", a-t-il dit aux journalistes.

(David Morgan et Matt Tracy à Washington, avec Nathan Layne et David Ljunggren; version française Jean Terzian)