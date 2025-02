USA-Le Sénat confirme Kennedy Jr à la tête du ministère de la Santé

Le Sénat américain a confirmé jeudi la nomination de Robert F. Kennedy Jr, "vaccino-sceptique" notoire, à la tête du ministère de la Santé malgré l'opposition du corps médical.

Sa nomination a été validée par 52 voix. Seul Mitch McConnell, sénateur républicain du Kentucky, a joint sa voix aux 47 élus démocrates de la chambre haute pour s'opposer à sa désignation.

L'avocat âgé de 71 ans s'était vu promettre ce poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) par Donald Trump lorsqu'il s'était retiré de la course à la présidentielle en août 2024 et avait apporté son soutien au candidat républicain.

Lors de ses auditions mouvementées devant les sénateurs, Robert Kennedy Jr s'est engagé à ne pas remettre en cause les programmes de vaccination en place aux Etats-Unis, dont il s'était fait le pourfendeur sur les réseaux sociaux.

Le département de la Santé et des Services sociaux (HHS) qu'il dirigera supervise plus de 3.000 milliards de dollars de dépenses sociales ainsi que l'agence de contrôle des médicaments (Food and Drug Administration, FDA) et les programmes d'assurance sociale Medicare et Medicaid destinés à plus de 140 millions d'Américains.

Robert Kennedy Jr dit notamment vouloir mettre fin aux maladies chroniques aux Etats-Unis, rompre tout lien entre la FDA et les laboratoires pharmaceutiques et licencier de nombreux employés de la FDA et des instituts nationaux de santé.

