USA-Le républicain Ted Cruz rallie un projet de loi sur les réseaux sociaux

par Courtney Rozen

Un projet de loi américain visant à obliger les entreprises de réseaux sociaux à assumer davantage leurs responsabilités quant à l'impact de leurs applications sur les enfants et les adolescents a franchi une étape décisive, avec le ralliement d'un chef de file du parti républicain.

Le sénateur américain Ted Cruz a déclaré mardi lors d'un événement à Washington qu'il soutiendrait le "Kids Online Safety Act", qui obligerait les entreprises de réseaux sociaux à "faire preuve d'une vigilance raisonnable" lors de la conception de fonctionnalités susceptibles de nuire aux mineurs, selon le texte de loi. La liste des préjudices comprend notamment les troubles alimentaires, la dépression et le harcèlement sexuel des mineurs.

Le soutien de Ted Cruz est significatif car il préside la commission sénatoriale du Commerce, l'instance généralement chargée d'examiner et d'approuver les projets de loi avant que le reste de la chambre ne se prononce.

Ted Cruz a soutenu des projets de loi similaires par le passé, mais n'avait jusqu'à présent pas organisé de vote officiel de la commission sur ce projet de loi au cours de la 119e législature, la session actuelle du Congrès.

"Nous allons le faire adopter par la commission du Commerce, nous allons le faire adopter au Sénat", a-t-il déclaré mardi lors d’un événement organisé devant le Capitole américain en présence de parents qui affirment avoir perdu leurs enfants à cause des dangers en ligne.

Un porte-parole de Ted Cruz n'a pas donné de détails sur la suite qu'il comptait donner à ce projet de loi, ajoutant que son soutien à celui-ci était "cohérent" avec ses déclarations précédentes.

(Courtney Rozen ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)