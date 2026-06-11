USA-Le Pentagone confiné à la suite d'un incident impliquant des matières dangereuses

(Actualisé avec porte-parole)

Le Pentagone a été placé sous confinement et des équipes de pompiers portant masques à gaz et combinaisons de protection ont été envoyées au siège du département américain de la Défense pour enquêter sur un incident pouvant impliquer des matières dangereuses, rapportent les autorités.

"Le Pentagone dispose de systèmes sophistiqués pour assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants. Ces systèmes ont détecté un problème de qualité de l'air qui nécessite des mesures de précaution jusqu'à ce que nous en déterminions l'importance", a expliqué par email le porte-parole du Pentagone Sean Parnell.

"Le Département applique les protocoles de protection habituels, y compris un ordre de confinement pour la zone affectée. Les équipes de secours sont sur place et prêtes à soutenir les occupants du bâtiment", a-t-il ajouté.

Selon la chaîne CNN, tous les accès au bâtiment ont été fermés et des employés ont été évacués de plusieurs étages.

Le QG du département de la Défense, touché lors des attentats du 11 septembre 2001, est l'un des plus vastes immeubles de bureaux au monde.

(Doina Chiacu, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)