USA-Le meurtrier présumé de Kirk officiellement inculpé de meurtre, encourt la peine de mort

Tyler Robinson sera entendu par liaison vidéo depuis sa cellule

Le mobile du suspect reste mystérieux

La préméditation accréditée par des messages selon le FBI

(Actualisé avec précisions)

par Brad Brooks et Steve Gorman

Les procureurs de l'Utah, aux Etats-Unis, ont annoncé mardi qu'ils réclameraient la peine de mort à l'encontre de l'assassin présumé du militant d'extrême droite Charlie Kirk abattu le 10 septembre lors d'un meeting dans une université de l'Etat.

Tyler Robinson doit comparaître mardi par lien vidéo depuis sa cellule devant un tribunal pour sa mise en accusation.

Le jeune homme âgé de 22 ans, qui apparaîtra en public pour la première fois depuis le meurtre, est accusé d'avoir tué Charlie Kirk d'une balle en plein cou tirée à l'aide d'une carabine alors qu'il était embusqué sur le toit d'un bâtiment à plusieurs dizaines de mètres d'un chapiteau en plein air où la victime s'exprimait devant des étudiants de l'université d'Utah Valley à Orem, 65 km au sud de Salt Lake City.

Le procureur du comté d'Utah, Jeffrey Gray, a déclaré lors d'une conférence de presse que Tyler Robinson avait été inculpé de sept chefs d'accusations, dont celui de meurtre aggravé.

Il a indiqué avoir décidé de réclamer la peine capitale "de manière indépendante, en (se) fondant seulement sur les preuves disponibles, les circonstances et la nature du crime".

La mort de Charlie Kirk a suscité l'indignation du camp trumpiste aux Etats-Unis, le président américain et ses partisans imputant cet acte de violence condamné par l'ensemble de la classe politique à une mouvance de gauche radicale, même si les autorités n'ont pour l'heure avancé aucune hypothèse sur les motivations de l'assassin présumé.

Tyler Robinson a été arrêté jeudi soir au domicile de ses parents après une chasse à l'homme de 33 heures, dénoncé par son entourage après leur avoir dit être impliqué dans la fusillade, selon le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox.

Il a été incarcéré pour suspicion de meurtre aggravé, port d'armes illégal et entrave à la justice dans la prison de Spanish Fork, d'où il assistera mardi après-midi à une première audience du tribunal du comté d'Utah, à Provo, pendant laquelle lui seront lus les chefs d'accusation retenus contre lui.

TEXTO ET ADN

Spencer Cox a déclaré que l'Etat serait enclin à réclamer la peine de mort en cas de condamnation du prévenu mais les procureurs de l'Utah ont fait savoir qu'ils prendraient en compte les souhaits de la famille de la victime avant de prendre une décision.

Le département de la Justice examinera parallèlement le dossier afin de déterminer si des charges fédérales seront également retenues, a déclaré l'Attorney General (ministre de la Justice) Pam Bondi.

Spencer Cox a déclaré vendredi qu'en sus du rôle joué par la famille de Tyler Robinson pour le remettre aux autorités, les enquêteurs avaient établi un lien entre ce dernier et le meurtre de Charlie Kirk grâce à des images de vidéo-surveillance et des éléments glanés sur son profil sur les réseaux sociaux.

Lundi, le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé sur Fox News que Tyler Robinson avait envoyé un texto dans lequel il annonçait son intention de tuer l'influenceur trumpiste. L'ADN du suspect a également été retrouvé sur une serviette ayant servi à envelopper l'arme du crime, a-t-il dit.

Le Washington Post a rapporté quant à lui que Tyler Robinson avait envoyé jeudi soir, peu avant son arrestation, un message à des amis sur la plateforme Discord dans lequel il avouait le meurtre.

Selon le gouverneur de l'Utah, le suspect ne coopère pas avec les autorités. Les enquêteurs interrogent ses amis et sa famille pour en savoir davantage sur ses motivations.

(Brad Brooks à Provo, avec la contribution de Steve Gorman à Los Angeles; Jean-Stéphane Brosse pour la version française; édité par Augustin Turpin et Camille Raynaud)