USA-Le chef du FBI attaque un journal qui évoquait des problèmes d'alcool

(Adds legal commentary in paragraphs 14, 15)

par Jana Winter

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déposé plainte pour diffamation contre le magazine The Atlantic et l'une de ses journalistes, Sarah Fitzpatrick, après la publication, vendredi, d'un article l'accusant d'avoir un problème d'alcool susceptible de menacer la sécurité nationale.

L'article, initialement intitulé "Le comportement erratique de Kash Patel pourrait lui coûter son poste", citait plus d'une vingtaine de sources s'exprimant sous le sceau de l'anonymat et disaient s'inquiéter de l'"ivresse manifeste et des absences inexpliquées" de Kash Patel, qui auraient "alarmé des responsables du FBI et du département de la Justice".

Le magazine a ensuite modifié le titre de la version en ligne, devenu "Le directeur du FBI porté disparu".

Le texte rapporte que, durant le mandat de Kash Patel, le FBI a dû reprogrammer des réunions matinales "en raison de ses nuits fortement alcoolisées" et que le directeur "est souvent absent ou injoignable, retardant des décisions urgentes nécessaires à l'avancement des enquêtes".

L'article précise que la Maison blanche, le département de la Justice et Kash Patel ont démenti ces accusations. Il cite également une déclaration du FBI attribuée à Kash Patel : "Imprimez-le, c'est faux, on se reverra au tribunal, apportez votre carnet de chèques".

"L'article de l'Atlantic est un mensonge", a déclaré Kash Patel dans un entretien avec Reuters. "Ils avaient la vérité avant publication et ont choisi d'imprimer des contre-vérités malgré tout."

The Atlantic a affirmé dans un communiqué qu'il maintenait son enquête. "Nous maintenons notre travail journalistique sur Kash Patel et nous défendrons vigoureusement l'Atlantic et nos journalistes contre cette plainte sans fondement", a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir de manière indépendante l'exactitude des informations publiées ni les raisons pour lesquelles le magazine a changé le titre de l'article.

La plainte affirme que, si The Atlantic est libre de critiquer la direction du FBI, il a "franchi la ligne juridique" en publiant un article "truffé d'allégations fausses et manifestement fabriquées, destinées à détruire la réputation du directeur Patel et à le pousser hors de ses fonctions".

L'action en justice, déposée devant le tribunal fédéral du district de Columbia, réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts.

Selon la plainte, le magazine a ignoré les démentis du FBI et n'a pas répondu à une lettre envoyée vendredi par l'avocat de Kash Patel, Jesse Binnall, demandant plus de temps pour réfuter 19 accusations que la journaliste avait dit au service de presse du FBI qu'elle comptait publier.

Cette lettre, consultée par Reuters, a été transmise peu avant 16 h 00 vendredi et l'article a été mis en ligne à 18 h 20, selon la plainte. Reuters n'a pas pu établir comment ni si The Atlantic avait répondu à cette demande.

(Reporting by Jana Winter in Washington; Additional reporting by Jonathan Stempel in New York; Editing by Michael Learmonth, Lisa Shumaker and Alistair Bell)