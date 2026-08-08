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USA-Le cancer de l'ancien président Joe Biden s'est propagé et il est très douloureux, dit son fils.
information fournie par Reuters 08/08/2026 à 21:58
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Le cancer de la prostate dont souffre Joe Biden s'est étendu aux os et au-delà, causant à l'ancien président de grandes souffrances, a déclaré son fils, Hunter Biden, dans une interview accordée à la BBC.

« Le cancer s'est propagé, il a métastasé dans ses os et au-delà », a déclaré Hunter Biden à l'émission « Newsnight » sur la BBC, selon une vidéo mise en ligne vendredi. « C'est très douloureux et très invalidant à bien des égards. »

Un porte-parole du démocrate de 83 ans a refusé samedi de commenter ces propos.

En mai 2025, moins de quatre mois après avoir quitté la Maison Blanche, Joe Biden a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué une forme « agressive » de cancer de la prostate.

L'un de ses porte-parole a fait savoir en octobre qu'il suivait un traitement de radiothérapie et une hormonothérapie.

Joe Biden fut le candidat le plus âgé à remporter la présidence des États-Unis en 2020. Sa santé physique et ses facultés mentales ont fait l'objet d'examens minutieux durant son mandat, entre 2021 et 2025.

Joe Biden a assisté en juin à Chicago à l'inauguration de la bibliothèque présidentielle de l'ex-locataire de la Maison blanche Barack Obama, dont il avait été le vice-président de 2009 à 2017.

Les mémoires présidentiels de Joe Biden doivent paraître le 17 novembre.

(Reportage de Jan Wolfe ; Version française Elizabeth Pineau)

Joe Biden
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1 commentaire

  • 10:38

    Malheureusement on ne guérit pas tous les cancers , et il se prépare à une fin de vie comme ce fut le cas pour Mitterrand .

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