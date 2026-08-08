USA-Le cancer de l'ancien président Joe Biden s'est propagé et il est très douloureux, dit son fils.

Le cancer de la prostate dont souffre Joe Biden s'est étendu aux os et au-delà, causant à l'ancien président de grandes souffrances, a déclaré son fils, Hunter Biden, dans une interview accordée à la BBC.

« Le cancer s'est propagé, il a métastasé dans ses os et au-delà », a déclaré Hunter Biden à l'émission « Newsnight » sur la BBC, selon une vidéo mise en ligne vendredi. « C'est très douloureux et très invalidant à bien des égards. »

Un porte-parole du démocrate de 83 ans a refusé samedi de commenter ces propos.

En mai 2025, moins de quatre mois après avoir quitté la Maison Blanche, Joe Biden a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué une forme « agressive » de cancer de la prostate.

L'un de ses porte-parole a fait savoir en octobre qu'il suivait un traitement de radiothérapie et une hormonothérapie.

Joe Biden fut le candidat le plus âgé à remporter la présidence des États-Unis en 2020. Sa santé physique et ses facultés mentales ont fait l'objet d'examens minutieux durant son mandat, entre 2021 et 2025.

Joe Biden a assisté en juin à Chicago à l'inauguration de la bibliothèque présidentielle de l'ex-locataire de la Maison blanche Barack Obama, dont il avait été le vice-président de 2009 à 2017.

Les mémoires présidentiels de Joe Biden doivent paraître le 17 novembre.

(Reportage de Jan Wolfe ; Version française Elizabeth Pineau)