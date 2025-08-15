USA-La ville de Washington porte plainte contre la mise sous tutelle de sa police

par Sarah N. Lynch et Tim Reid

La capitale américaine, Washington, a déposé plainte contre l'administration américaine vendredi pour la mise sous tutelle fédérale de la police locale, intensifiant ainsi la lutte entre le président des États-Unis et les dirigeants de la capitale.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi avoir placé sous contrôle fédéral la police de Washington DC et ordonné le déploiement de 800 membres de la Garde nationale dans la capitale des Etats-Unis, pour faire face selon lui à une flambée de criminalité.

Le procureur général de Washington, Brian Schwalb, a intenté une action en justice pour contester cette mise sous tutelle, quelques heures après que l'administration de Donald Trump a nommé le chef de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, au poste de "commissaire de police d'urgence" à Washington, lui conférant tous les pouvoirs d'un chef de police.

Une audience est prévue à 14h00 heure locale (18h00 GMT).

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a publié jeudi soir un arrêté transférant le contrôle de la police municipale à Terry Cole, chef de la DEA.

L'arrêté de Pam Bondi stipule que la ville doit recevoir l'approbation de Terry Cole avant de pouvoir émettre des directives à l'intention des quelque 3.500 membres de la police. Elle vise également à annuler plusieurs directives antérieures du service de police, notamment sur son niveau d'implication dans le contrôle fédéral de l'immigration.

Le District de Columbia, créé en 1790, est régi par la loi sur l'autonomie locale (Home Rule Act). Elle comprend une disposition qui donne au président des États-Unis le pouvoir de contrôler la police locale en cas des "conditions exceptionnelles d'urgence" pour une durée maximale de 30 jours. Cette période de 30 jours ne peut être prolongée que par une résolution conjointe des deux chambres du Congrès américain.

"C'est la menace la plus grave à laquelle le Home Rule DC ait jamais été confronté, et nous nous battons pour y mettre fin", a déclaré Brian Schwalb sur les réseaux sociaux.

Certains experts juridiques estiment que Donald Trump a outrepassé les pouvoirs que lui confère la loi sur l'autonomie car le texte ne l'autorise pas à une prise de contrôle totale de la police municipale.

"L'administration Trump dispose de l'autorité légale pour exercer un contrôle sur la police de Washington, ce qui est nécessaire en raison de la situation d'urgence qui s'est déclarée dans la capitale de notre nation à la suite d'un échec de la direction", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Abigail Jackson, dans un communiqué.

