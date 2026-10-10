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USA-La survivante d'une tentative d'exécution quitte l'hôpital et retourne en prison
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 20:33

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Christa Pike, la condamnée à mort dont l'exécution a échoué la semaine dernière dans le Tennessee, est sortie samedi de l'hôpital pour être renvoyée en prison où elle continuera de recevoir des soins médicaux, ont indiqué ses avocats.

Christa Pike a regagné le centre Debra K. Johnson où elle est incarcérée depuis plus de 30 ans, ont-ils précisé dans un communiqué.

Condamnée à mort pour un meurtre commis en 1995, Christa Pike s'est réveillée "en colère et désorientée" à l'hôpital cette semaine avec une longue convalescence devant elle après avoir survécu à la tentative d'exécution du 30 septembre, avaient indiqué ses avocats mercredi, alors qu'ils estimaient auparavant qu'elle pouvait être en état de mort cérébrale.

Christa Pike, âgée de 50 ans, avait été transférée de la chambre d'exécution vers un hôpital de Nashville, inconsciente, dans un état critique et présentant de graves blessures aux bras, après l'échec de deux injections létales à la prison de haute sécurité de Riverbend.

Un juge du Tennessee a ordonné cette semaine aux autorités de l'État de conserver toutes les preuves liées à cette tentative d'exécution ratée, une décision que l'un des avocats de la condamnée à mort a qualifiée de "première d'une longue série de mesures visant à préserver et à faire respecter ses droits constitutionnels".

Le gouverneur du Tennessee a suspendu toutes les exécutions jusqu'à la fin de l'année, le temps que les enquêteurs se penchent sur l'exécution ratée de Christa Pike et sur un échec similaire datant du mois de mai.

(Marianna Parraga, version française Benjamin Mallet)

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