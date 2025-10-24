USA-La procureure James plaide non coupable et dénonce une justice "instrumentalisée"

par Andrew Goudsward et Sarah N. Lynch

La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, poursuivie en justice sous la pression de Donald Trump, a plaidé non coupable vendredi de fausses déclarations pour l'obtention d'un prêt immobilier.

S'adressant à une foule de partisans rassemblée devant le tribunal fédéral de Norfolk, en Virginie, elle a dénoncé une justice "instrumentalisée", devenue un "outil de vengeance" entre les mains du président américain.

"Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de nous tous", a lancé la procureure démocrate avant d'ajouter : "Il n'y a pas de peur aujourd'hui."

Letitia James avait fait condamner l'an dernier au civil Donald Trump, avant sa réélection, à plus de 450 millions de dollars d'amendes pour avoir surévalué son patrimoine afin de tromper des banquiers et de décrocher des prêts avantageux.

A ce titre, elle fait partie des "ennemis" déclarés de Donald Trump contre lesquels des poursuites ont été engagées ces dernières semaines par un département de la Justice aux ordres du président américain, au côté de l'ancien directeur du FBI James Comey et de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Tous trois rejettent les accusations portées à leur encontre.

Donald Trump n'a jamais caché sa volonté d'attaquer en justice les adversaires ou contempteurs qu'il accuse d'avoir tenté d'empêcher son retour au pouvoir en janvier dernier.

Il a sommé l'Attorney General (l'équivalent de la ministre de la Justice) Pam Bondi d'accélérer les procédures et fait remplacer par l'une de ses anciennes avocates le procureur chargé des dossiers James et Comey, le républicain Erik Siebert, qui doutait avoir réuni assez d'éléments de preuve dans les deux affaires.

Selon un membre de son entourage, Donald Trump en veut particulièrement à Letitia James car il a dû batailler pour obtenir un emprunt afin de s'acquitter de son amende, même si celle-ci a par la suite été annulée en appel, en août dernier.

Des recours ont été déposés tant par Letitia James que Donald Trump, qui est toujours reconnu coupable de fraude dans cette affaire.

Deux chefs d'inculpation ont été prononcés contre Letitia James le 9 octobre dernier pour fraude bancaire et fausses déclarations à une institution financière.

Elle est accusée d'avoir menti à sa banque en déclarant acheter une maison secondaire, une propriété située à Norfolk, qu'elle a en fait mise en location, ce qui lui aurait permis d'emprunter à un taux plus favorable et de gagner près de 19.000 dollars.

"Je combattrai toutes les charges contre moi", a déclaré Letitia James, dont les avocats, comme ceux de James Comey, contestent déjà la nomination de la nouvelle procureure chargée du dossier, Lindsey Halligan.

La date du procès de la procureure générale de New York a été fixée au 26 janvier 2026.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)