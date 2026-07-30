USA-La Fed opte pour le statu quo sur ses taux, trois voix dissidentes

* Le taux des fed funds reste dans une fourchette de 3,50% à 3,75%

* Trois membres étaient pour une hausse de taux de 25 points

* Le marché tablait avec une probabilité de 39% sur une hausse

* Kevin Warsh réaffirme l'objectif d'une inflation à 2%

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise mercredi soir)

par Ann Saphir et Michael S. Derby

La Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau laissé mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, malgré la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, qui fait remonter les cours du pétrole et alimente la crainte d'une inflation persistante.

Cette décision a été prise par neuf voix contre trois, les présidents des banques régionales de la Fed de Cleveland, Dallas et Minneapolis s'étant prononcés en faveur d'une hausse du loyer de l'argent d'un quart de point de pourcentage.

Ce statu quo pourrait raviver les interrogations quant à la manière dont son nouveau président, Kevin Warsh, tiendra son engagement de ramener l'inflation à l'objectif de 2%.

S'exprimant lors de la conférence de presse ayant suivi la décision du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, Kevin Warsh a affirmé qu'il n'y avait pas d'"objectif souple" concernant l'inflation et que la banque centrale était déterminée à le respecter.

"Pour certains ménages, entreprises et professionnels des marchés, cinq années d’inflation élevée ont laissé une impression erronée – difficile à dissiper – selon laquelle l'objectif implicite de la Fed en matière d'inflation serait en quelque sorte supérieur à 2%", a-t-il déclaré.

"Permettez-moi de le répéter: il n'y a pas d'objectif souple en matière d'inflation. Il n'y a pas d'objectif implicite souple, pas sous la responsabilité de ce comité. Il n'y a qu'un seul objectif, et il est de 2%", a-t-il insisté.

"Nous avons entamé un nouveau chapitre et nous comprenons que plus de cinq années d'inflation supérieure à l'objectif ne peuvent être corrigées en neuf semaines", a-t-il poursuivi, refusant toutefois de donner des indications pour la suite.

"À ce stade, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le FOMC relève ses taux de 25 points de base en septembre, à moins que les données du marché du travail ne s'effondrent ou que l'inflation sous-jacente ne s'approche de 2% en rythme annualisé", a déclaré Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévisions Inflation Insights.

"DÉBAT VIVANT"

S'agissant des voix dissidentes au sein du FOMC, Kevin Warsh a jugé que c'était le signe d'un bon processus d'élaboration des politiques.

"J'avais demandé un débat vivant, et je l'ai eu. C'est le but recherché. C'est le principe même de cette procédure", a-t-il dit, ajoutant que la décision finale a bénéficié d'un large soutien majoritaire, malgré les craintes sur l'inflation.

"Le nombre élevé de voix dissidentes souligne que les décideurs de la banque adoptent une position de plus en plus restrictive", a estimé Kathy Bostjancic, cheffe économiste chez Nationwide, dans une note.

"La Fed peut et doit maintenir ses taux inchangés cette année, car une hausse des taux ne résoudra pas le choc d'approvisionnement énergétique en provenance du Moyen-Orient ni ne ralentira les dépenses d'investissement dans l'IA qui font grimper les prix", a-t-elle ajouté.

L'indice PCE des prix de la consommation aux Etats-Unis, mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a accéléré sa progression le mois dernier, à 4,1% en rythme annuel après +3,8% en mai.

"L'inflation reste élevée par rapport à l'objectif de 2% fixé par le Comité", a reconnu la Fed dans un bref communiqué, qui reprend mot pour mot l'ensemble de l'évaluation de la situation économique figurant dans le communiqué publié à l'issue de sa précédente réunion le 17 juin.

Pour atteindre un taux d'inflation de 2%, Kevin Warsh a dit analyser un ensemble de données sur la dynamique des prix plus large que le seul indice PCE.

La Fed a également noté dans son communiqué que l'activité économique "progressait à un rythme soutenu", soulignant, comme elle l'avait fait en juin, que les créations d'emplois "avaient suivi le rythme de la croissance de la population active, et que le taux de chômage avait peu évolué".

A Wall Street, le Dow Jones .DJI a fini en repli de 2,19% à 51.594,14 points, le Standard & Poor's 500 .SPX en baisse de 1,52% à 7.316,15 points, et le Nasdaq .IXIC en recul de 1,74% à 24.442,94 points.

TAUX INCHANGÉS DEPUIS DÉCEMBRE

En maintenant le taux directeur dans la fourchette actuelle, où il se situe depuis décembre, les responsables de la Fed souscrivent à l'idée que le niveau actuel des coûts d'emprunt crée suffisamment de frictions dans l'économie pour étouffer une éventuelle accélération de l'inflation.

La Fed avait choisi en juin de maintenir ses taux, poursuivant la politique de statu quo retenue sous la présidence de Jerome Powell lors des réunions de mars et d'avril.

Le prédécesseur de Kevin Warsh, dont le mandat s'est achevé en mai, avait été vivement critiqué par le président américain Donald Trump pour ne pas avoir baissé suffisamment et rapidement les taux de la banque centrale.

A l'issue de la conférence de presse de Kevin Warsh, Donald Trump a estimé que ce dernier était "un homme brillant", ajoutant qu'il accomplissait un travail fantastique.

La Fed a modifié ses taux pour la dernière fois en décembre 2025, les abaissant de 25 points de base après des réductions identiques en octobre et septembre.

Une enquête Reuters, publiée le 21 juillet, montrait que les 104 économistes interrogés prévoyaient tous un maintien des taux ce mercredi. La récente envolée des cours du pétrole avait cependant renforcé ces derniers jours sur les marchés la probabilité (39,9% selon LSEG) d'un durcissement monétaire.

Alors que le rendement des bons du Trésor à dix ans

US10YT=RR a terminé en hausse de 7,7 points de base, à 4,68%, le président de la Fed a dit prendre acte que les marchés financiers ont intégré un resserrement monétaire en l'absence d'indications de la banque centrale. Il a cependant ajouté ne pas être obligé de suivre ce que font les traders et les investisseurs.

Le rendement des Treasuries à deux ans US2YT=RR , plus sensible aux anticipations sur la politique monétaire, a, quant à lui, effacé ses gains initiaux avant de refluer de cinq points de base, à 4,227%, à la fin de la conférence de Kevin Warsh, après avoir atteint en séance 4,339%, signe de la grande incertitude des opérateurs.

Kevin Warsh a jugé judicieux de donner davantage d'indications sur les décisions de politique monétaire en période de crise financière, comme celle de 2008-2009, mais estimé préférable de réexaminer ces signaux pendant des périodes plus favorables.

"Il semble que Warsh suivra les indications des marchés. Si les rendements réels baissent, il pourrait décider de relever ses taux. S'ils restent stables ou augmentent, il peut se permettre de ne rien faire", a déclaré Brian Jacobsen, chef stratège économique chez Annex Wealth Management.

(Reportage Ann Saphir et Michael S. Derby, avec la contribution de Chuck Mikolajczak à New York, de Shashwat Chauhan à Bengalore, rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)