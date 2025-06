USA: la Fed entame sa réunion sur les taux, statu quo attendu à l'issue

( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont entamé mardi matin leurs discussions à huis clos sur les taux directeurs et les perspectives économiques des États-Unis, au milieu des sables mouvants des droits de douane et des crises géopolitiques.

La réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) "a débuté à 09H00 (13H00 GMT) comme prévu", a indiqué un porte-parole à la presse.

Les acteurs de la finance n'ont quasiment aucun doute: la banque centrale la plus puissante du monde va opter pour le statu quo pour la quatrième fois d'affilée.

C'est-à-dire qu'après deux jours de réunion, mardi et mercredi, ses taux directeurs devraient rester dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, leur niveau depuis décembre, et ce, en dépit des demandes toujours plus pressantes du président américain Donald Trump qui, rompant avec l'usage, estime avoir son mot à dire dans la politique monétaire.

Il réclame des baisses de taux rapides, suggérant même leur ampleur: "d'un point" de pourcentage, a-t-il appuyé la semaine dernière.

Les responsables de la Fed ont toutefois jusqu'ici montré qu'ils étaient concentrés sur le risque d'augmentation des prix du fait des nouveaux droits de douane que les États-Unis imposent au reste du monde et qu'ils tenaient à rester crédibles en matière de lutte contre l'inflation.

En l'absence de suspense quant à la décision de mercredi, les investisseurs vont surtout guetter l'actualisation des prévisions de la Réserve fédérale pour la première économie mondiale.

Va-t-elle continuer à réviser à la baisse les perspectives pour la croissance, l'inflation et le chômage ou considère-t-elle que les États-Unis seront plus étanches que redouté au choc des nouveaux droits de douane?

L'escalade militaire entre Israël et Téhéran brouille davantage le tableau. La modération de l'inflation dont se félicite Donald Trump est largement due à la baisse des cours du pétrole. Or, le conflit menace de le faire flamber.

La Fed publiera sa décision mercredi à 14H00 (18H00 GMT) et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse 30 minutes plus tard.