USA-La Fed abaisse ses taux pour la première fois en neuf mois

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" dans une fourchette de 4,00% à 4,25%, première baisse des coûts d'emprunt en neuf mois.

Stephen Miran, récemment confirmé au poste de gouverneur de la Fed par le Sénat, s'est prononcé en faveur d'une baisse de 50 points de base.

Une très large majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 105 sur 107, avait estimé la semaine dernière que la banque centrale américaine recommencerait à réduire ses taux directeurs ce mercredi, avec une baisse de 25 points de base.

La dernière baisse des taux de la Fed remonte à décembre 2024, tandis que la réunion du 31 juillet 2025 a été la première en plus de 30 ans au cours de laquelle deux membres du Conseil des gouverneurs de la banque, composé de sept personnes, avaient voté contre une décision sur les taux de l'institution.

Ces voix dissidentes avaient alors alimenté le débat sur la manière dont la pression publique du président américain, Donald Trump, pour réduire les taux directeurs joue dans les décisions de l'institution.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions de la banque centrale au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

(Howard Schneider, rédigé par Claude Chendjou, édité par Camille Raynaud)