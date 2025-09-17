 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-La Fed abaisse ses taux pour la première fois en neuf mois
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:05

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" dans une fourchette de 4,00% à 4,25%, première baisse des coûts d'emprunt en neuf mois.

Stephen Miran, récemment confirmé au poste de gouverneur de la Fed par le Sénat, s'est prononcé en faveur d'une baisse de 50 points de base.

Une très large majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 105 sur 107, avait estimé la semaine dernière que la banque centrale américaine recommencerait à réduire ses taux directeurs ce mercredi, avec une baisse de 25 points de base.

La dernière baisse des taux de la Fed remonte à décembre 2024, tandis que la réunion du 31 juillet 2025 a été la première en plus de 30 ans au cours de laquelle deux membres du Conseil des gouverneurs de la banque, composé de sept personnes, avaient voté contre une décision sur les taux de l'institution.

Ces voix dissidentes avaient alors alimenté le débat sur la manière dont la pression publique du président américain, Donald Trump, pour réduire les taux directeurs joue dans les décisions de l'institution.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions de la banque centrale au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

(Howard Schneider, rédigé par Claude Chendjou, édité par Camille Raynaud)

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank