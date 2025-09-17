USA-La Fed abaisse ses taux d'un quart de point, Miran voulait une baisse plus forte

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et a laissé entrevoir d'autres baisses d'ici la fin de l'année dans un contexte de craintes d'un affaiblissement du marché du travail.

Cette décision a été approuvée par la plupart des membres de la Fed nommés par le président Donald Trump. Seul son conseiller économique, Stephen Miran, devenu mardi l'un des gouverneurs de la Fed après son approbation par le Sénat, s'est prononcé en faveur d'une réduction d'un demi-point de pourcentage.

La baisse des taux directeurs de ce mercredi et les projections pour les deux dernières réunions de l'année montrent que les responsables de la Fed ont commencé à minimiser le risque que la politique commerciale défendue par Donald Trump alimente une inflation persistante. Deux réductions supplémentaires de taux de 25 points de base chacune sont attendues cette année, selon les projections de la Fed.

Les responsables de la banque centrale américaine sont désormais davantage préoccupés par l'affaiblissement de la croissance et la probabilité d'une remontée du taux de chômage.

Avant la décision de ce mercredi, la dernière baisse des taux de la Fed remontait à décembre 2024. L'objectif de taux des fonds fédéraux est désormais dans la fourchette de 4,00% à 4,25%.

Une très large majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 105 sur 107, avait estimé la semaine dernière que la banque centrale américaine recommencerait à réduire ses taux directeurs ce mercredi, avec une baisse de 25 points de base.

"Le Comité est attentif aux risques qui pèsent sur les deux volets de son double mandat et estime que les risques à la baisse pour l'emploi ont augmenté", écrit le FOMC, le Comité de politique monétaire de la Fed, dans son communiqué de politique monétaire, publié à l'issue de deux jours de réunion.

"Les créations d'emplois ont ralenti et le taux de chômage a légèrement augmenté" ajoute le FOMC.

La médiane des nouvelles projections économiques montre que les responsables de la Fed tablent toujours sur une inflation à 3% en fin d'année, bien au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale. Cette projection est inchangée par rapport aux prévisions de juin.

La projection pour le chômage est également inchangée à 4,5% et celle pour la croissance économique légèrement plus élevée à 1,6% contre 1,4%.

A Wall Street, les actions ont légèrement augmenté après la décision de la Fed, tandis que le dollar a baissé par rapport à un panier de devises de référence. Les rendements des bons du Trésor ont peu varié et les marchés des contrats à terme sur les taux ont estimé à plus de 90% la probabilité d'une nouvelle baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, prévue fin octobre.

ATTÉNUATION DU RISQUE DE STAGFLATION

Par rapport aux risques de stagflation soulignés dans les projections de juin où la Fed avait opté pour le statu quo pour éviter une résurgence de l'inflation, les nouvelles projections montrent que ses responsables commencent à penser qu'ils peuvent éviter une hausse du chômage en accélérant le rythme des réductions de taux, tandis que l'inflation ralentira lentement l'année prochaine.

Les responsables de la Fed se sont progressivement ralliés à l'idée que les droits de douane de Donald Trump n'auraient qu'un impact temporaire sur l'inflation, et les dernières prévisions reflètent cette perspective.

L'adoption d'un rythme de réduction plus régulier a été soutenue par le gouverneur de la Fed Christopher Waller, et la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman, nommés par Donald Trump, qui étaient en désaccord avec la décision prise fin juillet de maintenir les taux inchangés.

Stephen Miran s'est opposé à la décision de ce mercredi et semble avoir prévu les réductions de taux les plus fortes dans les projections publiées après son arrivée au Conseil des gouverneurs mardi.

Dans le dernier "dot plot" de la Fed, une projection de taux de 2,875% pour la fin de l'année 2025 se distingue par le fait qu'elle est inférieure de trois quarts de point de pourcentage à la projection la plus basse suivante.

Donald Trump a exigé de fortes baisses de taux.

Parmi ceux ayant voté en faveur de la décision de ce mercredi figure Lisa Cook, gouverneure de la Fed, qui a assisté à la réunion malgré les tentatives de Donald Trump pour la limoger de son poste.

(Howard Schneider, rédigé par Claude Chendjou, édité par Camille Raynaud)