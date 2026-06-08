USA-La cote de popularité de Trump reste au plus bas

La cote de popularité de Donald Trump reste proche d'un plus bas depuis le début de sa carrière politique alors qu'une grande partie des Américains s'attend à une hausse du prix de l'essence en raison de la guerre avec l'Iran, montre un sondage Reuters/Ipsos réalisé sur six jours jusqu'à ce lundi.

Quelque 35% des personnes interrogées disent approuver l'action du président des Etats-Unis, un niveau identique à celui enregistré lors de la précédente étude Reuters/Ipsos mi-mai. Il s'agit d'un score à peine plus élevé que le creux à 34% atteint en avril, le plus bas depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2025. Au cours de son premier mandat, la popularité de Donald Trump avait chuté à 33% en décembre 2017.

Le président américain semble payer le prix de sa décision d'entrer en guerre contre l'Iran, aux côtés d'Israël, fin février, ce qui a provoqué une flambée du prix de l'essence.

Même si les prix à la pompe ont reflué ces dernières semaines aux Etats-Unis, 59% des personnes interrogées disent s'attendre à une hausse du coût du carburant au cours de l'année à venir, contre 17% qui prédisent une amélioration, le reste n'ayant pas d'avis tranché.

Seuls 22% des Américains interrogés approuvent la manière dont Donald Trump défend le pouvoir d'achat des ménages, contre 70% qui désapprouvent son action. Les Américains sont ainsi désormais plus mécontents de Donald Trump sur cette question qu'ils ne l'étaient de son prédécesseur démocrate Joe Biden, qui a terminé son mandat avec seulement 29% d'approbation en ce qui concerne sa politique sur le coût de la vie avec 63% de mécontents.

Quelque 36% des Américains disent approuver les bombardements contre l'Iran mais seuls 25% pensent que les avantages de cette campagne militaire l'emportent sur son coût.

A l'approche des élections de mi-mandat à l'automne, les Américains inscrits sur les listes choisiraient un candidat démocrate à 41%, contre 37% pour un républicain, si le scrutin avait lieu le jour même.

Ce sondage en ligne a été réalisé auprès de 4.531 adultes avec une marge d'erreur de deux points de pourcentage.

(Jason Lange, version française Bertrand Boucey)