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USA-La cote de popularité de Trump reste au plus bas
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 22:29

La cote de popularité de Donald Trump reste proche d'un plus bas depuis le début de sa carrière politique alors qu'une grande partie des Américains s'attend à une hausse du prix de l'essence en raison de la guerre avec l'Iran, montre un sondage Reuters/Ipsos réalisé sur six jours jusqu'à ce lundi.

Quelque 35% des personnes interrogées disent approuver l'action du président des Etats-Unis, un niveau identique à celui enregistré lors de la précédente étude Reuters/Ipsos mi-mai. Il s'agit d'un score à peine plus élevé que le creux à 34% atteint en avril, le plus bas depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2025. Au cours de son premier mandat, la popularité de Donald Trump avait chuté à 33% en décembre 2017.

Le président américain semble payer le prix de sa décision d'entrer en guerre contre l'Iran, aux côtés d'Israël, fin février, ce qui a provoqué une flambée du prix de l'essence.

Même si les prix à la pompe ont reflué ces dernières semaines aux Etats-Unis, 59% des personnes interrogées disent s'attendre à une hausse du coût du carburant au cours de l'année à venir, contre 17% qui prédisent une amélioration, le reste n'ayant pas d'avis tranché.

Seuls 22% des Américains interrogés approuvent la manière dont Donald Trump défend le pouvoir d'achat des ménages, contre 70% qui désapprouvent son action. Les Américains sont ainsi désormais plus mécontents de Donald Trump sur cette question qu'ils ne l'étaient de son prédécesseur démocrate Joe Biden, qui a terminé son mandat avec seulement 29% d'approbation en ce qui concerne sa politique sur le coût de la vie avec 63% de mécontents.

Quelque 36% des Américains disent approuver les bombardements contre l'Iran mais seuls 25% pensent que les avantages de cette campagne militaire l'emportent sur son coût.

A l'approche des élections de mi-mandat à l'automne, les Américains inscrits sur les listes choisiraient un candidat démocrate à 41%, contre 37% pour un républicain, si le scrutin avait lieu le jour même.

Ce sondage en ligne a été réalisé auprès de 4.531 adultes avec une marge d'erreur de deux points de pourcentage.

(Jason Lange, version française Bertrand Boucey)

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