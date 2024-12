USA: la confiance des consommateurs en recul en décembre(Conference Board)

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a reculé en décembre, prenant à revers les marchés qui anticipaient plutôt une nouvelle hausse de l'indice, les Américains montrant en particulier des signes d'inquiétudes pour l'avenir.

L'indice mesurant cette confiance a reculé à 104,7 points, contre 112,8 points un mois plus tôt - données révisées en légère hausse -, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée lundi.

C'est une surprise pour les analystes, qui anticipaient au contraire une nouvelle hausse de l'indice, qu'ils attendaient à 113,5 points, selon le consensus publié par briefing.com.

L'indice à 100 correspond au niveau de confiance de 1985.

"Si la perception des consommateurs sur la situation actuelle a contribué à la baisse, les attentes ont connu une chute marquée", a souligné la cheffe économiste du Conference Board, citée dans le communiqué.

Dans le détail, le sous-indice relatif à la situation économique actuelle est effectivement en léger recul de 1,2 point mais les anticipation sur l'évolution de l'économie américaine chutent de 12,6 points, pour retomber à 81,1 points, juste au-dessus de la limite de 80 points qui est vue comme un signal de risque de récession.

"Comparé au mois dernier, les consommateurs sont nettement moins optimistes quant au climat des affaires à venir et sur l'évolution de leurs revenus. De plus, le pessimisme concerne les futures conditions d'emploi, alors qu'un léger optimisme prévalait en octobre et novembre", a détaillé Mme Peterson.

Parmi les raisons invoquées par les consommateurs interrogés, le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre, et plus largement le climat politique, est en progression.

Les droits de douane suscite également des inquiétudes, près de la moitié des répondants s'attendant à voir une application de ces taxes entraîner une hausse du coût de la vie. A l'inverse, 21% espèrent qu'ils permettront de créer plus d'emplois.

Malgré tout, les anticipations d'un risque de récession sont proches de leurs niveaux le plus faible et celles relatives à l'inflation ont atteint leur point le plus bas depuis mars 2020.

D'un point de vue démographique, la confiance a particulièrement baissé parmi les plus de 35 ans, les jeunes restant plus optimistes.

De même, la confiance se concentre en particulier sur les ménages ayant un revenu compris entre 25.000 et 100.000 dollars par an, alors que la confiance du premier et des derniers déciles (tranche représentant 1/10e de la population en matière de revenus) reste plutôt stable.