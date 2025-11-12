USA-La Chambre des représentants va se prononcer sur un texte pour mettre fin au "shutdown"

La Chambre américaine des représentants va se prononcer mercredi sur un projet de loi destiné à mettre fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, un texte approuvé lundi par le Sénat qui prévoit un budget temporaire pour financer notamment les aides alimentaires de millions d'Américains, rémunérer les employés fédéraux et redynamiser le trafic aérien.

Les pairs républicains de Donald Trump disposent d'une majorité étroite (219-213) à la Chambre des représentants, et le fait que le président américain soit favorable au texte voté en début de semaine par le Sénat devrait garantir l'unité dans les rangs de son parti à la chambre basse du Congrès.

Une telle unité est d'autant plus indispensable aux républicains que les démocrates de la Chambre sont furieux que le bras de fer engagé par leurs pairs du Sénat ait pris fin sans obtenir ce qu'ils réclamaient depuis des semaines: la garantie que certains remboursements de soins de santé pour des millions d'Américains seront prolongés au-delà de la fin décembre.

Huit sénateurs démocrates ont fait fi lundi des consignes des chefs de file du parti au Congrès, décidant de voter en faveur du projet de loi prévoyant le financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier prochain, avec comme seule contrepartie la tenue d'un vote en décembre sur la question des remboursements des soins de santé - sans garantie sur l'issue de ce vote.

Le texte budgétaire, qui laisse entrevoir que la dette publique américaine (actuellement de 38.000 milliards de dollars) va s'alourdir de 1.800 milliards de dollars par an, empêche les agences fédérales de licencier des employés jusqu'au 30 janvier, ce qui constitue une victoire pour les organisations syndicales et retarde les efforts de Donald Trump pour "purger" les effectifs de l'administration.

Entré mercredi dans son 43 jour - un record dans l'histoire des Etats-Unis -, le "shutdown" a notamment contraint des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien à travers le pays.

S'exprimant devant des journalistes, le 'speaker' de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a appelé "tous (ses) collègues de la Chambre - ce qui signifie tous les démocrates - à réfléchir soigneusement (...) et à faire enfin le bon choix".

Toutefois les élus démocrates restent vent debout face au texte actuel, mécontents qu'une poignée de sénateurs démocrates ont conclu un accord avec les républicains alors même que le parti a obtenu la semaine dernière des succès électoraux de premier plan dans ce qui constituait les premiers scrutins organisés depuis le début du second mandat de Donald Trump.

D'autant que, contrairement aux républicains du Sénat, Mike Johnson n'a effectué aucune promesse sur un quelconque vote à la Chambre concernant les remboursements des soins de santé.

Via les réseaux sociaux, le chef de file de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré que "Donald Trump et les républicains pensent que la crise d'abordabilité en Amérique est une invention. C'est pour cela que ces extrémistes n'ont rien fait pour réduire le coût élevé de la vie. Vous méritez mieux".

Si le texte de financement provisoire est approuvé par la Chambre des représentants, il sera ensuite transmis à Donald Trump pour promulgation. Le président américain a salué après le vote au Sénat "une très grande victoire".

(David Morgan, avec la contribution de David Shepardson; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)