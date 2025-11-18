USA-La Chambre des représentants se prononce sur la publication du dossier Epstein

La Chambre américaine des représentants, contrôlée par les pairs républicains de Donald Trump, va procéder mardi à un vote sur une mesure qui contraindrait le département de la Justice à publier des documents liés à Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

Rendre public ou non le "dossier Epstein" est une question qui a engendré des divisions dans les rangs républicains, entraînant même une rupture entre Donald Trump et certains des plus fidèles représentants du mouvement MAGA ("Make America Great Again").

Alors que Donald Trump vient d'effectuer une volte-face en annonçant dimanche être favorable à la publication de documents judiciaires liés à Jeffrey Epstein, avec lequel le président américain a dit avoir été amis avant de prendre ses distances sans rien savoir des crimes attribués au défunt financier, le vote à la Chambre des représentants devrait être sans surprise.

Si la mesure est effectivement approuvée par la chambre basse du Congrès, il appartiendra ensuite au Sénat, où les républicains sont également majoritaires, d'exiger ou non la publication de l'ensemble des documents déclassifiés du département de la Justice concernant Jeffrey Epstein.

Pour Donald Trump, l'affaire constitue depuis son retour au pouvoir en janvier dernier l'un des rares points de discorde avec ses partisans, lesquels sont convaincus de longue date que l'establishment veut garder secrets les liens entretenus par Jeffrey Epstein avec un éventail de personnalités influentes.

Après avoir promis durant la campagne électorale de rendre public le dossier judiciaire de Jeffrey Epstein, répondant à une demande de nombre de ses soutiens, le président républicain s'est opposé à une telle démarche, dénonçant une "supercherie" des démocrates destinée à jeter une ombre sur ses réussites.

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé en octobre montre que seuls quatre électeurs républicains sur dix ont dit approuver la gestion par Donald Trump de cette affaire, tandis que neuf sur dix saluaient son action présidentielle dans son ensemble.

"IL A CÉDÉ"

Dans le sillage de la ligne adoptée par le chef de la Maison blanche, le 'speaker' républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s'est longtemps efforcé de contenir les appels à un vote.

Un élu marginal du parti, Thomas Massie, a fait circuler une pétition signée par 218 élus de la chambre basse pour forcer la tenue d'un vote sur la publication du dossier Epstein.

Parmi les plus virulentes représentantes du mouvement MAGA, l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene est tombée en disgrâce auprès de Donald Trump pour avoir régulièrement exprimé sa colère que le département de la Justice ne communique pas davantage d'éléments à propos de Jeffrey Epstein.

Quand il a annoncé dimanche sur son réseau social Truth son revirement sur le sujet, Donald Trump a écrit n'avoir "rien à cacher".

Le chef de file de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a jugé pour sa part que le locataire républicain de la Maison blanche s'"est dégonflé à propos du scandale Epstein". "Il a cédé", a-t-il déclaré lundi devant les journalistes. "C'est une capitulation totale".

Les démocrates ont exprimé de longue date leur volonté que le dossier Epstein soit publié.

Reste à savoir si le Sénat soumettra à son tour cette mesure au vote. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès des services du chef de file de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, en amont du vote à la Chambre des représentants.

Un doute demeure également sur l'ampleur des documents qui pourraient être rendus publics, le projet de résolution de la Chambre autorisant le département de la Justice à garder secrets des éléments d'enquête.

(David Morgan et Jonathan Allen, avec la contribution de Richard Cowan; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)