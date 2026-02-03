USA-La Chambre des représentants adopte un texte budgétaire, fin du "shutdown"

La Chambre des représentants américaine a adopté mardi un texte budgétaire visant à financer l'administration fédérale.
Les Etats-Unis étaient entrés samedi en "shutdown", le Congrès n'étant pas parvenu à approuver un accord visant à maintenir le financement des opérations du gouvernement fédéral.
(Richard Cowan et Daphne Psaledakis, version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)
