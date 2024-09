USA: la baisse des taux de la Fed, un premier pas approprié, selon un responsable

L'abaissement des taux d'un demi-point de pourcentage annoncé la semaine dernière par la banque centrale américaine (Fed) était "une première étape appropriée et nécessaire", a déclaré lundi un responsable de l'institution de politique monétaire.

"Entamer le processus de réduction des taux était une première étape appropriée et nécessaire pour recalibrer la politique monétaire à la lumière de l'évolution des conditions économiques", a dit Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, lors d'un discours au European Economics and Financial Centre.

La Fed a annoncé mercredi sa première baisse des taux depuis 2020, d'un demi-point de pourcentage, plaçant ses taux dans la fourchette de 4,75-5,00%, et surprenant certains observateurs qui tablaient plutôt sur une baisse d'un quart de point.

Ce demi-point de moins "nous positionne bien si les risques pesant sur nos mandats (la stabilité des prix et le plein emploi, NDLR) s'avéraient moins équilibrés que je ne le pense", a indiqué Raphael Bostic.

Ainsi, si l'inflation rebondissait, la Fed pourrait "ralentir, voire arrêter le rythme des nouvelles réductions" de taux.

A l'inverse, "si le marché du travail s'avérait nettement moins sain qu'il ne le paraît actuellement, la réduction d'un demi-point de pourcentage nous placerait dans une meilleure position d'ajustement qu'une réduction plus modeste ne l'aurait fait", a-t-il justifié.

Il a ajouté qu'une baisse d'un quart de point seulement "aurait dissimulé l'incertitude croissante quant à la trajectoire du marché du travail", tout en précisant que la situation de l'emploi "n'est certainement pas encore dans le rouge".

"Une certaine incertitude subsiste quant à savoir si nous pouvons réellement être certains que nos objectifs en matière d'inflation et d'emploi sont pleinement réalisables", a souligné le président de la Fed d'Atlanta, qui dispose en 2024 du droit de vote tournant à la Fed.

M. Bostic a fait état de "deux risques équivalents" auxquels la Fed devra faire face dans les mois à venir: "agir trop rapidement", ce qui pourrait conduire à ce que "l'inflation n'atteigne pas l'objectif" de 2%, ou "laisser une politique restrictive trop longtemps, ce qui pourrait entraîner des dommages injustifiés au marché du travail".

L'indice PCE de l'inflation, que la Fed veut ramener à 2%, était resté stable en juillet, à 2,5% sur un an. Les chiffres d'août seront publiés le 27 septembre.

Le taux de chômage s'élevait à 4,2% en août, en léger recul, mais les créations d'emplois ont été moins nombreuses.